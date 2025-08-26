旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

■上品です

正解： マコガレイ

難易度：★★★★☆

繊細な旨みが魅力の白身魚

マコガレイは、カレイ目カレイ科ツノガレイ属に属する魚で、学名は Pseudopleuronectes yokohamae 。北海道南部から九州西岸、東シナ海北部、渤海などに分布し、水深100m以浅の砂泥底に生息する海水魚です。「yokohamae」という名前は、かつて横浜湾で多く見られたことに由来します。

地域によって呼び名がさまざまなのも、マコガレイの特徴のひとつ。

たとえば、大分県日出町では「城下鰈（シロシタガレイ）」として知られ、江戸時代には藩主への献上品でした。ほかにも、クチボソカレイ、アマテガレイなど、さまざまな呼び名を持ちます。

白身魚のなかでもとくに繊細で上品な味わいを持ち、たんぱくながらも旨味と甘味が強いのが特徴です。活け締めされた鮮度の高い個体は、ヒラメに匹敵する美味しさ。刺身でいただけば、滑らかな舌ざわりとふくよかな甘みが堪能できます。

一般的には冬から春にかけて卵を携える時期が旬とされますが、近年では晩春から初秋にかけて水揚げされるものも人気です。この時期のマコガレイは、身が締まり、ほどよく脂がのっているためです。

刺身はもちろん昆布締めや酢締めにすれば、旨みの強さを活かすことができます。甘辛い煮汁で炊いた煮つけにもぴったりで、白身のふっくらとした食感とともに、濃厚な旨味が楽しめます。

唐揚げにすると、外はパリッと香ばしく、中はしっとりとした食感に仕上がります。塩焼きにすれば、皮の香ばしさと身の旨味が際立ち、シンプルながら素材の力を感じられる一品に。ムニエルも定番の調理法です。

マガレイと混同されがちですが、食感には明確な違いがあります。

マコガレイは弾力のあるしっかりした身質で、噛むほどに旨味が広がり、刺身や昆布締めなど素材の旨みを活かす料理に向いています。

いっぽうのマガレイは、ふんわりとした柔らかな食感で、煮つけや唐揚げといった火を通す料理に適しています。

美味しいマコガレイの見分け方

新鮮で美味しいマコガレイを選ぶには、いくつかのポイントがあります。

まず、体に丸みと厚みがある個体は、脂がのって身質がよい傾向にあります。身にしっかりとした硬さがあるものは鮮度が高く、刺身や昆布締めといった生食にも適しています。

目が澄んでいて濁りがないことも、新鮮さを見極めるうえで重要な手がかりになります。さらに、体表が滑らかで適度なぬめりがあるものは、身に締まりがあり、鮮度も保たれています。

マコガレイの注目栄養素

マコガレイは、高たんぱくで低脂肪の白身魚として、健康志向の人々からも注目されています。特にビタミンDとビタミンB12が豊富に含まれています。

ビタミンDは骨の形成を助けるだけでなく、免疫機能の維持にも重要な役割を果たします。いっぽう、ビタミンB12は赤血球の生成や神経の働きを支える栄養素であり、貧血の予防や改善にも期待されています。

さらに、カリウムは体内の水分バランスや血圧の調整に欠かせないミネラルです。リンはカルシウムとともに骨や歯の形成に寄与し、骨の健康維持をサポートします。

