世界的人気を誇る男性グループ「BTS」のV（29）が25日（日本時間26日）、ドジャースタジアムを訪問。大谷翔平投手（31）と記念撮影するなど、ドジャースナインと交流した。

この日のドジャース―レッズ戦で始球式を務めるVは、メンバー数にちなんだ背番号「7」のドジャースユニホームでグラウンドに登場。ベンチで大谷と笑顔で握手、ハグを交わすと、記念撮影。世界的なスター同士の共演とあり、メディアが殺到し多くのカメラが向けられた。

その後、グラスノーにはスプリットの握りを教わるなど選手と交流。スタンドから黄色い声援が飛ぶと、サムズアップやハートポーズで応じた。

再度、グラウンドに現れたVは始球式に備え、約5分ファンの前で練習。通算220勝のレジェンド左腕・カーショーとも握手していた。

Vと大谷の交流にSNS上でも「国宝の美男テテと日本の宝大谷の2ショットは歴史に刻まれてもいいぐらい」「テテ始球式すごいね 大谷さんとビッグスター同士」「大谷くんとテテの握手とか トップスターの2人すぎてめまいするわ」「テテと大谷さんのコラボやばすぎーーー！！！！！！高まるー！！！！！！！背番号7なのも最高だーーー！！！！！！！」などと盛り上がりを見せた。