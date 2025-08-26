フジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（29）が26日、フジテレビ「めざましテレビ」（月〜金曜前5・25）で結婚を生報告した。

番組冒頭で伊藤利尋アナウンサーは「暑い日が続いていますけど、ホットなお話がね、きょうは」切り出し、「藤本アナ、ご結婚ということで、おめでとうございます！」と祝福した。スタジオは温かい拍手に包まれた。

藤本アナは「ありがとうございます、私事で」と頭を下げ、「私事で、ありがとうございます。改めて、仕事を頑張っていきたいと思っておりますが。なんか、こんなに温かく言われると、恥ずかしいなという気持ちになってます」と照れ笑いを浮かべた。

伊藤アナが「パートナーの方はドクターでいらして」と口にすると、藤本アナは「そうですね、はい」と頷いた。藤本アナは「おめでとうとたくさん言われて、初めて実感がわいてきました」と満面の笑み。共演者から口々に「おめでとう」と祝われた。

藤本アナは「スマイルチャージじゃんけん」のコーナーで「表情エクササイズ」に挑戦。伊藤アナが「ハッピーオーラ見よう。どうやって出すかな？」、井上清華アナも「しばらく見よう」とはやし立てられ、幸せいっぱいの笑顔を見せる場面があった。

藤本アナは東大医学部健康総合科学科を卒業し、19年4月、同局に入社。同年10月に「めざましテレビ」のフィールドキャスターに抜てきされ、エンタメキャスターを経て情報キャスターとなった。現在は「めざましテレビ」（月〜金曜前5・25）の火・水・木曜情報キャスター、「Mr．サンデー」（日曜後8・54）のMC、「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）のアシスタントを担当している。