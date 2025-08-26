【台風情報】台風13号(カジキ)はあすには熱帯低気圧になる見込み このあとの勢力と進路を詳しく 全国の天気を画像で 気象庁
■台風13号(カジキ)
2025年8月26日9時45分発表 気象庁
26日9時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 ラオス
中心位置 北緯18度40分 (18.7度)
東経103度10分 (103.2度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 998 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 東側 500 km (270 NM)
西側 110 km (60 NM)
26日21時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯19度35分 (19.6度)
東経101度50分 (101.8度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1002 hPa
予報円の半径 75 km (40 NM)
27日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯19度55分 (19.9度)
東経100度35分 (100.6度)
進行方向、速さ 西北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 105 km (57 NM)
■全国の今後の天気
