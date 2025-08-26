TUY

■台風13号(カジキ)

2025年8月26日9時45分発表　気象庁

26日9時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    ラオス
中心位置    北緯18度40分 (18.7度)
東経103度10分 (103.2度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    998 hPa
最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    東側 500 km (270 NM)
西側 110 km (60 NM)

26日21時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯19度35分 (19.6度)
東経101度50分 (101.8度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1002 hPa
予報円の半径    75 km (40 NM)

27日9時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯19度55分 (19.9度)
東経100度35分 (100.6度)
進行方向、速さ    西北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    105 km (57 NM)

