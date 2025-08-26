「チームを任されたけど、正直どう成長していいか分からない」

「学ぶべきことが多すぎて、どこから手をつければいいのか……」

こんな迷い、ありませんか？

Webサービス企業でマネージャーになったばかりの33歳男性。

「育成スキル、事業を動かす視点……。何から学べばいい？どうやって時間を捻出すればいい？」の問いに、“自分”ではなく“組織”から逆算する考え方を届けます。

※本記事は、Podcast「5分で整うキャリア思考」の一部を抜粋・編集したものです。

相談内容 33歳／男性

Webサービス企業でマネージャーになったばかりの33歳男です。昨年から5名のチームを任され、営業戦略立案やプロモーション企画に取り組んでいます。部下の成長を間近で見られるのはとても嬉しく、これまで培ってきた企画力も活かせていると感じています。しかし、マネージャーとしてチームを率いる責任の重さや、より視座の高い業務に戸惑いや焦りを感じています。

正直、マネージャーとしてこれからどう成長していけばいいか、漠然とした不安を抱えています。チームをさらに強くするための育成スキルや、事業全体を動かすための視点など、学ぶべきことが多すぎてどこから手をつけていいのかわかりません。今何から学べばいいのか、どう時間を捻出すればいいのか、アドバイスをいただきたいです。よろしくお願いします。

学びや成長は“自分のため”にしない

坂井さんのアドバイスは明快でした。

「 自分がどう成長するかではなく、事業やチームを伸ばすために必要なことをやれば、勝手に成長する 」

坂井さん自身、起業前に勤めていた大手IT会社では以下のことを実践していました。

M&Aが必要になれば、片っ端から本や動画で学ぶ サービス成長が課題なら、ランキング1位を取るまでやり込む 全員の力を最大化する必要があれば、マネジメントや人材育成を徹底的に学ぶ

ポイントは、“自分の興味”ではなく、 組織が伸びるかどうかで学びを決める こと。

時間は「捻出するもの」ではない

もうひとつの問い、「時間をどう作るか」への答えも本質的でした。

坂井さんはこう言います。

「 時間は捻出するものじゃなく、あるもの。あとは気づいて使うかだけ 。時間がないという人がいますが、時間はあります」

多忙な日々でも、無意識にダラッと過ごす時間は必ずある。そこに“学びたい”と思えることを見つければ、自然と本や動画に手が伸びるはずだといいます。

そして学びのモチベーションを高めるのは、 「誰かを喜ばせたい」という感情 。

「お客さんが喜ぶから」「チームメンバーが助かるから」という顔を思い浮かべれば、自然と時間は生まれるのだそうです。

まとめ：迷ったら「レバレッジのかかる場所」に注目せよ

✓ 学びは“自分の興味”ではなく“事業が伸びるか”で決める

✓ 時間は捻出ではなく“気づいて使う”

✓ モチベは「喜ばせたい人の顔」から生まれる

マネージャーとして成長に迷ったときは、 「組織のレバレッジポイント」を見極め、そこに全力を注ぐ 。それが、あなた自身を最速で成長させる近道かもしれません。

プロフィール 坂井風太 早稲田大学法学部卒業後、2015年DeNAに新卒入社。旅行事業部（現エアトリ）に配属後、ゲーム事業部、小説投稿サービス「エブリスタ」に異動。2020年にエブリスタ代表取締役社長に就任。M＆Aや経営改革などを行うと同時に、DeNAの人材育成責任者として人材育成プログラムを開発。2022年にDeNAとデライト・ベンチャーズ（Delight Ventures）から出資を受け、株式会社Momentorを設立。組織効力感や心理学をもとにした人材育成と組織基盤構築の支援を行っている。 企業サイト 企業サイト 株式会社Momentor X（旧Twitter） 坂井風太