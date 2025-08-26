Êª¸ð¤¤Ìò¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¡Ä¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¡Ö¸¤¤ò¿©¤¨¡ª¡×ÆÍÁ³»ÔÃæ¤ËÅÐ¾ì¤Î°ì¶¶¼£ºÑ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÆóÅÙ¸«
¡¡£²£´Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢°ì¶¶¼£ºÑ¤¬Çö±ø¤ì¤¿Êª¸ð¤¤¤Î³Ê¹¥¤Ç³¹Ãæ¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¼¹Ç°¤Ë¥Í¥Ã¥È¤â¿Ì¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¿·Ç·½õ¤Îµ·¡×¤òÊüÁ÷¡£¥³¥áÌä²°¤¬¥³¥á¤ò¤¿¤á¹þ¤ß¡¢»ÔÃæ¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥³¥á¤¬½Ð²ó¤é¤º¡¢½îÌ±¤Ïµ²¤¨¤Ë¶ì¤·¤à¤è¤¦¤Ë¡£Âçºä¤Ç¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥³¥áÌä²°¤ÎÂÇ¤Á²õ¤·¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¤½¤ÎÇÈ¤Ï¹¾¸Í¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÕ½Å¤Ï¡¢ÅÄ¾Â¤«¤é¤ÎÅÁ¸À¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤ªµß¤¤ÊÆ¤¬£²£°Æü¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦ÆÉÇä¡Ê¿·Ê¹¡Ë¤òÇÛ¤ê¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï²¿¤È¤«ÂÔ¤È¤¦¤ÈÄ®Ì±¤¿¤Á¤ËÁÊ¤¨¤ë¤â¡¢ÌóÂ«¤ÎÆü¤Ë¥³¥á¤¬½Ð²ó¤é¤º¡¢Ä®Ì±¤¬²¡¤·¤«¤±¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÆÍÁ³¡Ö¥³¥á¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¸¤¤ò¿©¤¨¡ª¡©¸¤¤ò¿©¤¨¤È¤Ï¡©¡×¡Ö¤½¤³¤Î¤ª»øÍÍ¤¬¡Á¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤òÈ¯¤¹¤ëÄ®Ì±¤¬¡£¥Ü¥íÉÛ¤ÇÆ¬¤òÊ¤¤Ã¤¿Çö±ø¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ë¡¢¤¢¤Î¾æ±¦±ÒÌç¤ÈÌ¾¾è¤ëÃË¡ÊÌðÌîÀ»¿Í¡Ë¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¡ÖÀ¿¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È¤¢¤ª¤ê¡¢ÂçÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¸¤¤ò¿©¤¨¡×¤Ç²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¿ÍÊª¤³¤½¡¢°ì¶¶¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Êª¸ð¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤Þ¤ÇÄ®¤òº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼¹Ç°¤Ë¥Í¥Ã¥È¤â¡ÖÊª¸ð¤¤¤¬¼£ºÑ¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¡Ö°ì½Ö¡¢Ã¯¡©¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«À¸ÅÄÅÍ¿¿ËÜ¿Í¤¬»ÔÃæ¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤¬£÷£÷£÷¡×¡ÖÉâÏ²¼Ô¤ÎÌò¤Ç¤â´é¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤ï¤«¤ëÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¡¤Þ¤¿¾æ±¦±ÒÌç¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¾æ±¦±ÒÌç¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤¿»ö·ï¤Î¼óËÅ¼Ô¤¬¼£ºÑ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â³ÎÄê¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç¾æ±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿ÃË¤Ï°ì¶¶¤Î»Ø¿Þ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤À¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï²þ¤á¤Æ»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£