◆米大リーグ ドジャース―レッズ（２５日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・ロバーツ監督が２５日（日本時間２６日）、試合前に取材に応じ、右肩を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）にしている佐々木朗希投手（２３）について「今週は４回か５イニングに行くか。（もう１試合ほど必要？）今の先発陣の状況を考えればそうだろうね」と明かした。

佐々木は２６日（日本時間２７日）に傘下３Ａオクラホマシティーの一員として本拠地３Ａメンフィス戦に復帰後３度目の登板をする見込みで、「４回６０球を目安」に登板する。

前回２０日（同２１日）の傘下マイナーの３Ａオクラホマシティーでは敵地のタコマ戦に先発し、４回途中で６０球を投げて３安打２失点（自責１）、２奪三振３四球で降板した。最速は９７・８マイル（約１５７・４キロ）だった。指揮官は「（２度目の登板は）最初より良かったと聞いている。ポジティブな要素が多い。まだ完全ではありませんが、近づいています。パフォーマンスほど自信を生むものはないので、前回は良かった」と話した。