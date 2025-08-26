ベトナム中北部ゲアン省で冠水した道路を通行する人々/Nhac Nguyen/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）台風１３号（カジキ）が２５日、ベトナムに上陸し、中部のハティン省で１人が死亡した。数万人が避難を強いられ、住宅の浸水や損壊などの被害も広がっている。

ベトナムニュースによると、ハティン省では住宅１４４棟が浸水し、６２１棟が屋根を吹き飛ばされた。同省とクアンチ省では８人が負傷した。

ベトナム気象庁によれば、カジキは現地時間の２５日午後３時ごろ、風速約３７メートルでゲアン省とハティン省に上陸。その後勢力が弱まって熱帯低気圧になった。

各地で暴風のために住宅の屋根が吹き飛ばされたり、樹木や街灯が倒壊したりする被害が続出。学校は休校となり、地域空港は閉鎖されて、沿岸部の住民は２５日午前現在で４万人以上が避難した。

ロイター通信によると、沿岸部には高波が押し寄せ、住民は「上の階から見下ろすと、２メートルもある波が見え、私たちの周りの道路が冠水していた」と証言している。

国営メディアによれば、ハティン省では停電が発生して電話はつながりにくくなった。タインホア省は高潮のために沿岸部が洪水に見舞われた。

ベトナム気象庁は２５日夜、カジキはゆっくりと進みながら徐々に勢力を弱めていると伝えたが、強風に対しては引き続き警戒を呼びかけている。

中国気象当局によると、カジキはラオスとタイへ向かっており、洪水や土砂崩れの危険が増大している。

２４日には中国の海南島や広東省の一部を通過し、高級リゾートのある海南島で観光地や商店が閉鎖され、公共交通機関が運休するなどの影響が出ていた。