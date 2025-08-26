30Âå¤â¥ê¥¹¥¯!BoA¤µ¤óŽ¢¹ü²õ»àŽ£¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¤«
BoA¤µ¤ó¡Êavex¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡Ö¹ü¤ÎÌäÂê¡×¤Ï¹âÎð¼Ô¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡©
²Î¼ê¤ÎBoA¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤¬7·î15Æü¡¢¹ü²õ»à¡Ê¤³¤Ä¤¨¤·¡Ë¤Î¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¸ø±é¤ÎÃæ»ß¤ÈÅìµþ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¸«Á÷¤ê¤ò¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÄË¤ß¤¬°²½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¼õ¿Ç¤·¤¿ÉÂ±¡¤Ë¤Æ¡¢¼ê½Ñ¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ê¹ü²õ»à¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¼õ¿Ç¤·¤¿ÉÂ±¡¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ü¤ÎÉÂµ¤¤È¤¤¤¦¤È¡¢¹âÎð¼Ô¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤È»×¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£30Âå¤ÎBoA¤µ¤ó¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¤È¡¢¶Ã¤«¤ì¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ã¤¤½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹ü¤ÎÌäÂê¤Ï·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡¢¤³¤³¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¹ü¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ï¡¢Çò¤¯¤Æ¹Å¤¯¡¢Ìµµ¡¼Á¤Ê¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤ÏÀä¤¨¤ºÂå¼Õ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡ÖÀ¸¤¤¿Â¡´ï¡×¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¹ü¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÌµ¿ô¤Î·ì´É¤¬Áö¤ê¡¢»ÀÁÇ¤ä±ÉÍÜ¤ò¹üºÙË¦¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹üºÙË¦¤¬Àä¤¨¤ºÇË²õ¡Ê¹üµÛ¼ý¡Ë¤ÈºÆÀ¸¡Ê¹ü·ÁÀ®¡Ë¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¹½Â¤¤Èµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÀ¸Ì¿³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö·ìÎ®¡×¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î·ìÎ®¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¼×ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¹ü¤Ï±ÉÍÜ¤ò¼º¤¤¡¢²õ»à¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¹ü²õ»à¡×¤Ç¤¹¡£
¹ü²õ»à¤Î¥¿¥¤¥×¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ë
¹ü²õ»à¤Ï¡¢°å³ØÅª¤Ë¤Ï¡ÖÌµ·ì´ÉÀ²õ»à¡×¤ä¡Öµõ·ìÀ¹ü²õ»à¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢·ìÎ®¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¹üÁÈ¿¥¤¬»à¤Ë»ê¤ëÉÂÂÖ¤ò»Ø¤·¡¢Âç¤¤¯¡Ö³°½ýÀ¡×¡ÖÈó³°½ýÀ¡×¡ÖÆÃÈ¯À¡×¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£³°½ýÀ¹ü²õ»à
³°½ýÀ¹ü²õ»à¤Ï¡¢¹üÀÞ¤äÃ¦±±¤Ê¤É¤Î¥±¥¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ì´É¤¬½ý¤Ä¤¡¢¹ü¤Ø¤Î·ìÎ®¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Èó³°½ýÀ¹ü²õ»à
Èó³°½ýÀ¹ü²õ»à¤Ï¡¢¥±¥¬¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÈ¯¾É¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Éû¿ÕÈé¼Á¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÌô¤äHIV¼£ÎÅÌô¤ÎÄ¹´ü»ÈÍÑ¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î²á¾êÀÝ¼è¡¢Á´¿ÈÀ¥¨¥ê¥Æ¥Þ¥È¡¼¥Ç¥¹¤Ê¤É¤Î¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¡¢¿Õ°Ü¿¢¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÈ¯À¹ü²õ»à
ÆÃÈ¯À¹ü²õ»à¤Ï¡¢¥±¥¬¤äÌô¤Î»ÈÍÑÎò¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÀ¸¤¸¤ë¤â¤Î¤ò¤¤¤¤¡¢ÌÀ³Î¤Ê¸¶°ø¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÈ¯À¹ü²õ»à¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢Ä¹»þ´ÖÁö¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢É¨¤Î´ØÀá¤ò¹ó»È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤ë¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËºÇ¶áŽ¤¼ã¤¤¿Í¤Ç¤ÎÉ¨¤Î¹ü²õ»à¤ÈÈ¾·îÈÄÂ»½ý¡Ê¤È¤¯¤ËÆâÂ¦¤ÎÈ¾·îÈÄÂ»½ý¡Ë¤È¤Î´ØÏ¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°½ýÀ¤Ë¤»¤è¡¢Èó³°½ýÀ¤Ë¤»¤è¡¢¹ü²õ»à¤¬¤â¤Ã¤È¤âµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ï¸Ô´ØÀá¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÂÜ¹ü¤Î¾åÉô¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎBoA¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤è¤¦¤Ë¡¢É¨´ØÀá¤ËÀ¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
É¨¤Ë¤¢¤ëÂçÂÜ¹ü¤Î¹üÃ¼Éô¤ÏÆó¸Ô¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢ÆÍµ¯¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¤Ä¤ÎÆÍµ¯¤ÎÆâÂ¦¤Ï¡¢³°Â¦¤ÎÆÍµ¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ·ì´É¤¬¤Þ¤Ð¤é¤Ç¡¢·ìÎ®¤¬Äã²¼¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÆÃÈ¯À¹ü²õ»à¤¬ÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ëÆÍµ¯¡ÊÆâðù¡Ë¤ËÂ¿¤¤¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¨¤Î¹½Â¤¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§koti¡¿PIXTA¡Ë
½é´ü¾É¾õ¤ÏÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉ¨ÄË
½é´ü¾É¾õ¤ÏÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉ¨¤ÎÄË¤ß¤Ç¤¹¡£
Åµ·¿Åª¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê¥±¥¬¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢ÊÒÊý¤ÎÉ¨¤ÎÆâÂ¦¤Ë±Ô¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ìë¿²¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÄË¤ß¡¢ÄË¤¤¤È¤³¤í¤ò°µÇ÷¤·¤¿¤ê¡¢É¨¤Ë²Ã½Å¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÄË¤ß¤Ï°²½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ð¤ì¤Æ¶Ê¤²¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÄË¤ß¤ÇÊâ¹Ô¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾É¾õ¤Ï1¥«·î°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¤Þ¤¹¡£½é´ü¤ÏXÀþ¡Ê¥ì¥ó¥È¥²¥ó¡Ë¤Ç¤Ï°Û¾ï¤¬¤Ê¤¯¡¢MRI¸¡ºº¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
¼£ÎÅË¡¤ÏÉÂ´ü¤È½Å¾ÉÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½é´ü¤Ï¡¢ÊÝÂ¸Åª¼£ÎÅ¤È¤·¤ÆÄË¤ß»ß¤á¡ÊÈó¥¹¥Æ¥í¥¤¥É·Ï¾Ã±êÄÃÄËÌô¡Ë¤ÎÉþÍÑ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êâ¹Ô»þ¤Ï¾¾ÍÕ¾ó¤ò»È¤Ã¤ÆÉ¨¤ËÂÎ½Å¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Áá´ü¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼«Á³¼£Ìþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²õ»à¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬ÄÙ¤ì¤ë¤ÈÉ¨´ØÀá¤¬ÊÑ·Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢´ØÀá¤ÎÊÑ·Á¤òËÉ¤°¤è¤¦¤ÊÁõ¶ñ¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢É¨´ØÀá¤ò»Ù¤¨¤ë¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
´ØÀá¤ÎÊÑ·Á¤ÏÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¿Ê¹Ô¤·¡¢¿ôÇ¯¤ÇÊâ¹Ô¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢É¨¤ò¿Í¹©É¨´ØÀá¤ËÂØ¤¨¤ë¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ç¯Îð¤¬¼ã¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÑ·Á¤è¤ê¤âÄË¤ß¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Í¹©´ØÀá¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¼ê½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ØÀá¤ò²¹Â¸¤¹¤ë¼ê½Ñ¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢BoA¤µ¤ó¤â¤ª¤½¤é¤¯´ØÀá¤ò²¹Â¸¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ü²õ»à¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÉ¨¤Î»È¤¤¤¹¤®¤Ë¤è¤ëÆÃÈ¯À¹ü²õ»à¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆËÉ¤²¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤¿¤ê¡¢É¨¤ò¿¼¤¯ÀÞ¤ê¶Ê¤²¤¿¤ê¡¢µÞ¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¤êÁö¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢±¿Æ°Á°¤È¤¢¤È¤Ë½½Ê¬¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÄË¤ß¤¬¤¢¤ë´Ö¤Ï¤Ç¤¤ì¤Ð±¿Æ°¤Ï¹µ¤¨¡¢¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ä¼¾ÉÛ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÇÉ¨´ØÀá¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
±ÉÍÜ¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£¹ü¤È¤¤¤¦¤È¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¤Û¤«¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãº¿å²½Êª¤äÌý¤Ê¤É¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤·¡¢¶ÚÆù¤ÎÁÇ¤È¤Ê¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÈÌîºÚ¤«¤é¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò1Æü3¿©¤«¤Ê¤é¤ºÀÝ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÂÎ½Å´ÉÍý¡¢¶Ú¥È¥ì¡¢Í»ÀÁÇ±¿Æ°¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
ÂÎ½ÅÁý²Ã¤ÏÉ¨¤Ë²á¾ê¤ÊÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ü²õ»à¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢BMI25¥¥í/Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÊý¤Ç¤Ï¡¢¹ü²õ»à¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÉ¨¤ÎÆÃÈ¯À¹ü²õ»à¤Ï50ºÐ°Ê¾å¤ÇÈ¯ÉÂ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢½÷À¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹¹Ç¯´ü¤ËÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¶Ú¥È¥ì¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¼«½Å¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢É¨¤¬ÄË¤à¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¸¥à¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥·¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ë¡£
Í»ÀÁÇ±¿Æ°¤Ï¡¢·Ú¤¤¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤«¡¢Âç¸Ô¤ÇÁáÊâ¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿´Çï¿ô¤ò¹â¤á¤ë±¿Æ°¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤è¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÄË¤¤¤±¤ÉË»¤·¤¤¤·¡¢»ÔÈÎ¤ÎÄÃÄËÌô¤ò°û¤ó¤Ç¤ª¤³¤¦¡×¤ÈÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£¥»¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¾É¾õ¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÌô¡×¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î¾É¾õ¤Ç¤Î¼«¸ÊÈ½ÃÇ¼£ÎÅ¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢É¨¤ÎÆâÂ¦¤¬µÞ¤ËÄË¤ß½Ð¤·¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÂÎ¤¬È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÂç»ö¤Ê¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÄË¤ß¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Áá¤á¤Ë¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¾Íè¤ÎÊâ¹Ô¤ÈÀ¸³è¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¤ò¼é¤ëÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¢£¹ü²õ»à¤È»÷¤¿ÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
É¨¤ËÄË¤ß¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¼À´µ¤Ï¡¢¹ü²õ»à¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢´ÕÊÌ¤¬É¬Í×¤ÊÂåÉ½Åª¼À´µ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ÊÉ¨¤ÎÉô°Ì¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°·Ç¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¡ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É
Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë´ØÀá¤Î»ÈÍÑ¤ä²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦Æð¹ü¤Î¤¹¤ê¸º¤ê¤¬¸¶°ø¡£ÆÃÈ¯À¹ü²õ»à¤ÏµÞ¤ËÈ¯¾É¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤Ï½ù¡¹¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£XÀþ¤ÇÉ¨´ØÀá¤Î¹ü¤Î·ä´Ö¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¿ÇÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
¢È¾·îÈÄÂ»½ý
ÂçÂÜ¹ü¤È¤¹¤Í¤Î¹ü¤È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¾·îÈÄ¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤¬Å¾ÅÝ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¾×·â¤ä¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ëÊÑÀ¤ÇÃÇÎö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¨¤ò¶Ê¤²¿¤Ð¤·¤¿¤È¤¤Î°ú¤Ã¤«¤«¤ë´¶¤¸¤äÄË¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢MRI¸¡ºº¤ÇÈ¾·îÈÄ¤ÎÎö¤±ÌÜ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¿ÇÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
£ð×ÂÓÂ»½ý
É¨¤Ë¤Ï¡¢ÂçÂÜ¹ü¤È¤¹¤Í¤Î¹ü¤ò¤Ä¤Ê¤°¹Å¤¤ÂÓ¾õ¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ëð×ÂÓ¤¬4ËÜ¡ÊÁ°¸å¤Î½½»úð×ÂÓ¡¢ÆâÂ¦¤È³°Â¦¤ÎÂ¦Éûð×ÂÓ¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½÷À¤ËÂ¿¤¤XµÓ¤Ç¤Ï¡¢É¨¤ÎÆâÂ¦¤ÎÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¤¬°ú¤±ä¤Ð¤µ¤ì¤ÆÂ»½ý¤·¤ä¤¹¤¯¡¢É¨¤ÎÆâÂ¦¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËýÀÅª¤ËÂ³¤¯¤¿¤á¡¢¤Û¤«¤ÎÉ¨¤Î¼À´µ¤È¸«Ê¬¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢½½»úð×ÂÓ¤ÎÂ»½ý¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤äÅ¾ÅÝ¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¶¯¤¤¾×·â¤¬²Ã¤ï¤ë¤Èµ¯¤¤ë¤¿¤á¡¢¸¶°ø¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤É¨³¸²¼¡Ê¤·¤Ä¤¬¤¤¤«¡Ë»éËÃÂÎ±ê¡§HoffaÉÂ
É¨¤ÎÁ°Â¦¡¢É¨³¸¹ü¡Ê¤Ò¤¶¤Î»®¡Ë¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë»éËÃÁÈ¿¥¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤ËÉ¨¤Î»È¤¤¤¹¤®¤ä³°½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£É¨¤ÎÁ°ÌÌ¤¬¼ð¤ì¡¢²¡¤¹¤ÈÄË¤ß¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÉ¨¤ò¶Ê¤²¤¿¾õÂÖ¤«¤é¿¤Ð¤¹¤È¤¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£MRI¸¡ºº¤Ç»éËÃÂÎ¤ÎÉâ¼ð¤ä¡¢±ê¾É¤ËÈ¼¤¦ÊÑ²½¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¿ÇÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
ÄËÉ÷¤ÇÉ¨¤ËÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â
¥ÄËÉ÷È¯ºî
ÄËÉ÷¤È¤¤¤¦¤È¡¢Â¤Î¿Æ»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤ËÈ¯¾É¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ì¤ËÉ¨¤Ë¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¢»ÀÃÍ¤Î¹â¤¤Êý¤Ç¤ÏÇ¢»À¤¬´ØÀáÆâ¤Ç·ë¾½²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î·ë¾½¤¬´ØÀá¤ËµÞ·ã¤Ê±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£Ìë´Ö¤ËÈ¯¾É¤·¡¢Ä«¤Ë¤ÏÉ¨¤¬ÀÖ¤¯¼ð¤ì¤ÆÇ®¤ò»ý¤Á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ°¤«¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â·ãÄË¤¬Áö¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¦²½Ç¿À´ØÀá±ê¡ÊºÙ¶Ý´¶À÷¡Ë
²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç´ØÀáÆâ¤ËºÙ¶Ý¤¬¿¯Æþ¤·¡¢±ê¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹½ÅÆÆ¤Ê¼À´µ¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤¼ð¤ì¡¢È¯Ç®¡¢ÀÖ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È´ØÀá¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢´ØÀá±Õ¤Î¸¡ºº¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Áá´ü¿ÇÃÇ¤È¹³¶ÝÌô¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
§´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á
É¨´ØÀá¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë³êËì¡Ê¤«¤Ä¤Þ¤¯¡Ë¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤¬±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¡¢Î¾Â¦¤È¤âÉ¨¤¬¼ð¤ì¤ÆÄË¤ß¤Þ¤¹¡£´ØÀáÆâÁ´ÂÎ¤Î±ê¾É¤¬µ¯¤¤ë¤¿¤á¡¢É¨¤ò¤É¤ÎÊý¸þ¤ËÆ°¤«¤¹¤Î¤âÄË¤¯¡¢½ù¡¹¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¥ê¥¦¥Þ¥Á°ø»Ò¤ä¹³CCP¹³ÂÎ¤Ê¤É¤Î¼«¸Ê¹³ÂÎ¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÇÃÇ¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Êµ×½» ±ÑÆó ¡§ Î©Àî¥Ñ¡¼¥¯¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡Ë