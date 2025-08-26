「セサミストリートマーケット」夏の終わりは“オスカー”が主役！グリーンの抹茶メニューが勢ぞろいするよ

東京・池袋と豊洲の「SESAME STREET MARKET（セサミストリートマーケット）」のカフェエリアにて、“the MATCHA meets OSCAR”がテーマの抹茶フェアが8月28日（木）よりスタート。

オスカーのグリーンカラーをイメージした香り豊かな抹茶スイーツが、期間限定でお目見えしますよ。

セサミストリートマーケットで抹茶フェアが開催



「セサミストリートマーケット」は“Discover Sesame Street World”をテーマにカフェ、物販、ワークショップで構成された、世界でここだけのセサミストリートのオフィシャルストアです。

“the MATCHA meets OSCAR”フェアには、オスカーのグリーンカラーをイメージした、本格派の宇治抹茶スイーツが多数ラインナップしますよ。

オスカーグリーンの抹茶スイーツが勢ぞろい



オスカーに見立てたビジュアルが目を引く「オスカーのドーナツサンデー」（税込880円）は、ふわふわの自家製ドーナツに、京都産の碾茶のみが贅沢に使われた香り高い抹茶アイスをたっぷりサンド。

ほんのり温かいドーナツに、ひんやり抹茶アイスがとろけます。



「抹茶ホワイトチョコクッキーのアイスサンド」（税込680円）は、たっぷりの抹茶を練り込んだ自家製クッキーに冷たいバニラアイスを贅沢にサンド。

抹茶のほろ苦さにホワイトチョコチャンクがとけ合うクッキーは、しっとり＆サクサク食感で食べ応えもばっちりです◎



「抹茶クリームドーナツ」（税込360円）はハート型のドーナツに、ホワイトチョコを加えた特製抹茶クリームをたっぷりと詰め込んで、抹茶パウダー＆粉糖をトッピング。



「抹茶あんドーナツ」（税込360円）は、ふんわり自家製イーストドーナツにチーズの風味を加えたまろやかな白あんをサンドして、抹茶チョコをたっぷりコーティングしています。

見た目も味わいも上品なドーナツを、贅沢に味わってみて。



3種類のドーナツをアソートした「オスカー抹茶ドーナツBOX」（税込1280円）は、手土産やちょっとしたプレゼントにもぴったりですよ。

ドリンクも香り豊かな宇治抹茶仕立てに



「宇治抹茶シェイク」（税込950円）は、濃厚な宇治抹茶×やさしい甘さのミルクが溶け合う香り豊かなシェイクに、ふんわりホイップクリーム＆抹茶パウダーをトッピング。



「宇治抹茶バナナジュース」（税込950円）は、宇治抹茶のほろ苦さ×丸ごと1本使ったバナナのナチュラルな甘さが相性抜群。

隠し味のマスカルポーネチーズが、まろやかなコクと深みをプラスします。



人気の「キャラクターラテ（ホット／アイス）」（税込650円）も、オスカーデザインがお目見えしますよ。

“the MATCHA meets OSCAR”は下記店舗にて、8月28日（木）から9月30日（火）までの期間限定で開催されます。

抹茶好きにはたまらないラインナップ。気になる人は足を運んでみてはいかがでしょう。

■販売店舗
セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店
セサミストリートマーケット アーバンドック ららぽーと豊洲店

セサミストリートマーケット公式サイト
https://sesamestreetmarket.jp/

Sesame Street® and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. © 2025 Sesame Workshop. All rights reserved.

参照元：株式会社マッシュホールディングス プレスリリース