記憶力や論理的思考力・説明力、抽象的な思考能力など、「頭がいい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があり、後天的に獲得している能力は少ないと考える人が多いのではないでしょうか。

その考えを否定するのが、偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠氏です。漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当の西岡氏は、小学校、中学校では成績が振るわず、高校入学時に東大に合格するなんて誰も思っていなかったような人が、一念発起して勉強し、偏差値を一気に上げて合格するという「リアルドラゴン桜」な実例を集めて全国いろんな学校に教育実践を行う「チームドラゴン桜」を作っています。

そこで集まった知見を基に、後天的に身につけられる「東大に合格できるくらい頭をよくするテクニック」を伝授するこの連載。連載を再構成し、加筆修正を加えた『なぜか目標達成する人が頑張る前にやっていること』が1月29日に発売されました。連載第199回は、受験本格化で不安に駆られる生徒が陥りやすい落とし穴についてお話しします。

受験生に贈る言葉「受かると思うな。落ちると思うな」





8月も終わりに近づき、いよいよ受験シーズンが本格的に迫ってきました。教えている生徒たちからも「第1志望に合格できるか不安です」「模試の判定が悪いので志望校を下げた方がいいですか？」といった相談が増えてきます。この時期に不安が募るのは当然のことです。

そんな中、以前、地方の東大受験生の多い学校の先生から教わったアドバイスがあります。毎年、不安でいっぱいの生徒たちに必ず伝える言葉――それが「受かると思うな。落ちると思うな」というものです。一見すると不思議なアドバイスですが、実は非常に含蓄のある言葉なのです。

まず、「自分は合格できる」と思い込んでいる受験生は要注意です。油断が生まれて勉強の手を抜いてしまうと、実力を伸ばしきれず不合格になってしまいます。受かると思うと落ちるから、「自分は受かる」と過信しないようにすることが必要である、ということですね。

逆に、「自分は落ちる」と思い込んでしまう受験生も、やはり合格から遠ざかります。自分を信じられないことで勉強が手につかず、必要な努力ができなくなってしまうのです。悲観しすぎる気持ちは、挑戦の手を止めてしまう最大の原因になります。落ちると思っても落ちるから、「自分は落ちる」と悲観しすぎないようにすることも肝要である、ということですね。

結局合格するのは「不安な受験生」

では、どんな受験生が合格するのか。合格できるのは、「自分は受かる」と思っている人でも、「自分は落ちる」と思っている人でもなく、「受かるか、落ちるか、どちらに転ぶかわからないな」と思って不安な状態の人である、ということです。「受かるとも思わないし、落ちるとも思わない。不安なままで、それでも勉強を続ける人」です。不安は決して悪いものではなく、むしろ「受かるかもしれないし、落ちるかもしれない。どちらかわからないから、頑張らなきゃ」と、勉強を続けるための原動力になるのです。

実際、不安のない受験生など存在しません。そして、「受かる」と思い込むことも「落ちる」と思い込むことも、不安から逃れるための手段としては適切かもしれません。しかし、不安から逃れても、合格には全く近づかないのです。不安と共に歩むことこそが、受験を乗り越える力になっていくのです。

ドラゴン桜の中でも、この「不安だけど信じる」という矛盾した考え方について、触れているシーンがあります。

この漫画でも述べられている通り、「信じる」というのは実はとても重要なことであり、大事な技術であると考えられます。「落ちるかもしれないけれど、受かるかもしれないんだから頑張ろう」と、自分を信じることが必要なのではないでしょうか。

第1志望を下げることの落とし穴



最近の受験生には、不安から逃れるために第1志望を下げようとするケースも目立ちます。しかし「下げたから安心」と思って勉強を緩めてしまい、結局は下げた志望校すら不合格になる、というパターンも少なくありません。志望校を下げることが悪いのではありませんが、「安心のために下げる」のは危険なのです。

受験は不安との戦いです。「受かると思うな。落ちると思うな」という言葉は、不安を受け入れ、不安と共に努力し続けるための知恵なのだと思います。志望校を下げるかどうかではなく、不安を抱えたまま一歩ずつ努力を積み重ねることが、最終的に合格へとつながる道なのです。

この言葉を胸に、受験生の皆さんは、ぜひ残りの受験生活を全力で走り抜けてください。

