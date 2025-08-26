元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムを更新。

大阪で開催されたイベントに出演し、ファンとの素敵な時間を過ごしたことを報告しました。



【写真を見る】【 辻希美・長女 】希空 「みんな沢山名前呼んでくれてありがとう」 GIRLS MEETINGで魅せた 3変化の衣装





希空さんは、「GIRLS MEETING NANBA HATCHありがとうございました」と書き出し、3つのステージそれぞれで異なる魅力的な衣装を披露。

続けて「3ステージともぜーんぶ衣装可愛すぎた！！！」と自身も絶賛するほど、会場も大いに盛り上がったようです。







更に、希空さんは「うちわとボード沢山見えて嬉しかったよー」と感謝の気持ちを表現しています。特に「みんな沢山名前呼んでくれてありがとう」というコメントからは、ファンとの交流を大切にする彼女の人柄が伝わってきます。







希空さんは投稿の最後を「大阪大好き！！」という言葉で締めくっており、地元ファンとの絆の深さを感じさせます。

希空さんのWEB上での注目は大きく、新しいインスタグラムのアカウントは、8月26日・10時20分現在、フォロワーが114.3万人。

YouTube「希空ちゃんネル」は、登録者数が68.4万人に達しています。

【担当：芸能情報ステーション】