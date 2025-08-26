Aぇ! group「ドデスカ！」レギュラー卒業発表 約6年間出演「感謝しかございません」
【モデルプレス＝2025/08/26】Aぇ! groupが、毎週火曜日にレギュラー出演しているメ〜テレ（名古屋テレビ放送）朝の情報番組『ドデスカ！』を、9月16日の放送をもって卒業することを発表した。
【写真】Aぇ! group“ほぼプライベート”貴重な姿
Aぇ! groupが初めて『ドデスカ！』に登場したのは2019年12月26日。当時放送されていた特集「ハヤリモン」で、名古屋の大須商店街の開運スポットを巡る企画だった。その後は、月1回の出演を続けていたが、コロナ禍により一時休止。2020年10月に出演を再開した後、2023年4月から「Aぇ! groupのココえぇとこや〜ん」「Aぇ! groupのこの学校えぇとこや〜ん」として週1回放送のレギュラーコーナーに。これらの企画の放送はあわせて126回に上った。
これまでに企画を通じて、観光地やお出かけスポット、ご当地グルメ、伝統工芸など東海3県の様々な魅力に触れてきたAぇ! group。高校を中心に様々な学校にも行き、東海3県のたくさんの生徒とも触れ合ってきた。（modelpress編集部）
この度「ドデスカ！」を卒業することになりました。期間としては、およそ6年間、Aぇ! groupが結成されて半年後ぐらいに「ドデスカ！」のコーナーに出させていただくことを知り、グループ皆で喜んだのを今でも覚えています。まだその頃は今より仕事もなく、経験も浅く、ロケに関してはほとんどが初挑戦という状況でしたが、ドデスカ！さんは優しく僕たちを見守ってサポートしてくださり、感謝しかございません。レギュラー卒業は寂しいですが、またAぇ! groupを番組に呼んでいただきたいです。本当にお世話になりました！！ドデスカ！最高！！d！！（dポーズの絵文字がないのでアルファベットで（笑））。
【Not Sponsored 記事】
【写真】Aぇ! group“ほぼプライベート”貴重な姿
◆Aぇ! group「ドデスカ！」卒業発表
Aぇ! groupが初めて『ドデスカ！』に登場したのは2019年12月26日。当時放送されていた特集「ハヤリモン」で、名古屋の大須商店街の開運スポットを巡る企画だった。その後は、月1回の出演を続けていたが、コロナ禍により一時休止。2020年10月に出演を再開した後、2023年4月から「Aぇ! groupのココえぇとこや〜ん」「Aぇ! groupのこの学校えぇとこや〜ん」として週1回放送のレギュラーコーナーに。これらの企画の放送はあわせて126回に上った。
◆Aぇ! groupリーダー・小島健コメント
この度「ドデスカ！」を卒業することになりました。期間としては、およそ6年間、Aぇ! groupが結成されて半年後ぐらいに「ドデスカ！」のコーナーに出させていただくことを知り、グループ皆で喜んだのを今でも覚えています。まだその頃は今より仕事もなく、経験も浅く、ロケに関してはほとんどが初挑戦という状況でしたが、ドデスカ！さんは優しく僕たちを見守ってサポートしてくださり、感謝しかございません。レギュラー卒業は寂しいですが、またAぇ! groupを番組に呼んでいただきたいです。本当にお世話になりました！！ドデスカ！最高！！d！！（dポーズの絵文字がないのでアルファベットで（笑））。
【Not Sponsored 記事】