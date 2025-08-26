¡ØÊõÅç¡Ù¥¨¥¥¹¥È¥é2000¿ÍÄ¶»²²Ã¡ª ¡Ö¥³¥¶Ë½Æ°¡×¥á¥¤¥¥ó¥°¥·¡¼¥ó¼ý¤á¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü²ò¶Ø
¡¡ºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¡¢±Ê»³±ÍÂÀ¤¬¶¦±é¤¹¤ëÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄºî¡ØÊõÅç¡Ù¤è¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥È¡õ´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¡¢ºÇÂçµé¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯¡Ö¥³¥¶Ë½Æ°¡×¥·¡¼¥ó¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò¼ý¤á¤¿¡Ö¡ØÊõÅç¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü¡Ý¤¿¤®¤ëÁÛ¤¤ÊÔ¡Ý¡×¤¬²ò¶Ø¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥°¥¹¥¯¡ÊºÊÉ×ÌÚ¡Ë¡¢¥ä¥Þ¥³¡Ê¹À¥¡Ë¡¢¥ì¥¤¡Ê·¦ÅÄ¡Ë¡¢¥ª¥ó¡Ê±Ê»³¡Ë¤¬½¸·ë¤¹¤ëÆÃÊÌ¥¹¥Á¡¼¥ë¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡Îò»Ë¤Î±¢¤ËËä¤â¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Î²Æì¤Î¿¿¼Â¤òÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤¿¡¢¿¿Æ£½ç¾æ¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ËÜºî¡£ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤¬ÆóÅÙ¤Î»£±Æ±ä´ü¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢191Ê¬¤ËµÚ¤ÖºîÉÊ¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ËÁ´¤Æ¤ò»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Àï¸å¤Î²Æì¡£ÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÊª»ñ¤òÃ¥¤¤¡¢º¤µç¤¹¤ë½»Ì±¤é¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¡ÈÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Í³¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥°¥¹¥¯¡ÊºÊÉ×ÌÚ¡Ë¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ä¥Þ¥³¡Ê¹À¥¡Ë¡¢¥ì¥¤¡Ê·¦ÅÄ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î±ÑÍºÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥ª¥ó¡Ê±Ê»³¡Ë¡£¤¤¤Ä¤«¡Ö¤Ç¤Ã¤«¤¤Àï²Ì¡×¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ëÈà¤é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë½±·â¤ÎÌë¤Ë¥ª¥ó¤Ï¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£±ÑÍº¤Ï¤Ê¤¼¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡©ÍÄ¤Ê¤¸¤ß3¿Í¤¬20Ç¯¸å¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¿¿¼Â¤È¤Ï¡½¡£
¡¡¡ÈÀëÅÁ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡É¤òÌ³¤á¤ëºÊÉ×ÌÚ¤ÈÂçÍ§´ÆÆÄ¤¬¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë²Æì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Ìó2¥õ·î´Ö¡¢20¥¨¥ê¥¢¤ËµÚ¤ÖÁ´¹ñ¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¥ã¥¹¥È¡õ´ÆÆÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤äµ®½Å¤Ê¥á¥¤¥¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤ò¼ý¤á¤¿¡Ö¡ØÊõÅç¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü¡Ý¤¿¤®¤ëÁÛ¤¤ÊÔ¡Ý¡×¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢´°À®¤·¤¿ËÜºî¤ò´Ñ¤¿Ä¾¸å¤ÎºÊÉ×ÌÚ¤¬¡¢¡Ö¿·¤·¤¤Ì¿¤Î¸ÝÆ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤Î¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¥¶Ë½Æ°¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¥°¥¹¥¯¤¬Âç·²½°¤Î¤Ê¤«º²¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë»Ñ¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¡Ê´Ñ½ª¤ï¤Ã¤Æ¡ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹ºÊÉ×ÌÚ¡£¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼»þÂå¤Î²Æì¤òÀ¸¤¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á°ì¿Í°ì¿Í¤Î·ã¾ð¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶¾ð¤¬¡ËÆþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¤¦¤Í¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶«¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£À¸¤¤ëÎÏ¤ò¤Þ¤¸¤Þ¤¸¤È´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ë¡£
¡¡¹À¥¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤ÈÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ôÇ¯1²ó¤â¤â¤¦µã¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤¹¤´¤¤µã¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È½Ò²û¡£·¦ÅÄ¤Ï³êÁöÏ©¤Ç¤Î»£±Æ¤ÎÁÔÂç¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ê¡¢±Ê»³¤Ï¡ÖÁ´Éô¤Á¤ã¤ó¤ÈÇØÉé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈÂçÍ§´ÆÆÄ¤Ë»¿¼¤òÂ£¤ë¡£
¡¡±ÇÁü¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢±ä¤Ù2000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¨¥¥¹¥È¥é¤¬»²²Ã¤·¤¿¥³¥¶Ë½Æ°¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ»þ¡¢Ç®µ¤Éº¤¦¸½¾ì¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ËÃúÇ«¤Ë±é½Ð¤ò¤Ä¤±¤ëÂçÍ§´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤â¡£´Ñ¤ë¼Ô¤òÇ®¤¯¡¢¤½¤Î±²Ãæ¤Ø°ú¤¹þ¤àÆ±¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÍ§´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤¢¤Î¾ì¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¿´¤Î±ü¤Î±ü¤Î±ü¤ÎÄì¤Ë¤¢¤ë¶«¤Ó¤ò¡¢¸½¾ì¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥°¥¹¥¯¡ÊºÊÉ×ÌÚ¡Ë¡¢¥ä¥Þ¥³¡Ê¹À¥¡Ë¡¢¥ì¥¤¡Ê·¦ÅÄ¡Ë¡¢¥ª¥ó¡Ê±Ê»³¡Ë¤¬³¤ÊÕ¤ÇÊÂ¤Ö¥·¡¼¥ó¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Ï¡¢9·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
