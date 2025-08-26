第一実業<8059.T>が１１日ぶりに反発している。この日、世界最大級の新エネルギー総合展である「第２４回 ＳＭＡＲＴ ＥＮＥＲＧＹ ＷＥＥＫ 秋」内の「ＳＭＡＲＴ ＧＲＩＤ ＥＸＰＯ」の特別企画である「ＥＳＳ－Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｔｏｒａｇｅ Ｓｙｓｔｅｍ－Ｗｏｒｌｄ－エネルギー貯蔵技術ワールド」において、新たな蓄電池の接続方法である「ＤＣリンク」のコンセプトモデルを展示すると発表したことが好感されている。



「ＤＣリンク」は太陽光発電を直流のままダイレクトに蓄電する新しい接続方法で、現在日本で一般的に設計される従来型のＡＣリンクと比べ、１０％以上の生涯売電収入の増加が見込める技術。より効率的な充放電による売電収益の増加と初期投資の低減を可能にすることから、特にＦＩＰ（フィードインプレミアム）制度への移行を検討している事業者には、同技術が収益性の向上と事業の安定化に貢献するメリットを体感できるとしている。



