「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午前１０時現在で、Ｒｅｔｔｙ<7356.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



２６日の東京市場で、レッティは４日続伸。２５年９月期通期での黒字転換にメドが立ってきたことが買い予想数上昇につながっているようだ。



同社が１３日に発表した２５年９月期第３四半期累計（２４年１０月～２５年６月）の単独決算は、売上高が前年同期比６．２％増の１２億２７００万円、営業損益はトントン（前年同期は９２００万円の赤字）で着地。２３年９月期から取り組んでいる販売商品戦略の変更や商品のリニューアルにより、ＬＴＶ（顧客生涯価値）の高い商品の販売比率が増加し、中長期的な売り上げ向上につながる取り組みが進んでいることなどが寄与した。なお、通期の業績予想については売上高１６億９８００万円（前期比８．７％増）、営業損益は２９００万円の黒字（前期は９１００万円の赤字）とする従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS