世代別ドイツ代表経験を持つ22歳のイェンス・カストロップが初招集された

韓国サッカー協会（KFA）は8月25日、9月に行われる国際親善試合2試合に向けた代表メンバー26人を発表した。

アメリカへ移籍したキャプテンのFWソン・フンミン（ロサンゼルスFC）やJリーグ組の4選手が名を連ねたほか、ドイツ生まれのMFイェンス・カストロップ（ボルシアMG）が初選出された。

ホン・ミョンボ監督が率いる韓国は9月に日本代表と同じくアメリカへ遠征し、現地時間6日にアメリカ代表、9日にメキシコ代表と対戦する。

今夏にイングランド1部トッテナムを離れ、アメリカ・メジャーリーグサッカー（MLS）のロサンゼルスFCに加入したソン・フンミンを筆頭に、欧州組のMFイ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）、DFキム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）といった主力選手が名を連ねた。

Jリーグクラブ所属選手では、GKキム・スンギュ（FC東京）、DFキム・ジュソン（サンフレッチェ広島）、キム・テヒョン（鹿島アントラーズ）、FWオ・セフン（町田ゼルビア）の4人がメンバー入り。

また、世代別のドイツ代表経験を持つ22歳のカストロップが初招集された。ドイツ人の父と韓国人の母を持ち、ドイツで生まれ育った同選手について、韓国メディアは「外国生まれの二重国籍選手」として初のA代表入りと伝えている。ファンからは、「ついにカストロップきた」といった声もあがっている。（FOOTBALL ZONE編集部）