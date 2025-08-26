読売新聞社が２６日、米動画配信大手「ネットフリックス」が来年３月に開催される第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を日本国内で独占配信することに関して、声明を発表した。

日本が入る１次リーグＣ組（東京ドーム）の１０試合を主催する読売新聞社は「野球ファンに限らず内外の多くの方々を魅了する貴重な国際大会。今後も多くの方々に本大会を楽しんでいただけるよう引き続き努める」とした。報道目的で試合映像を放映することは可能で、テレビのニュースでハイライトには使えるという。

ドジャース・大谷翔平らを擁した２０２３年の第５回大会では準々決勝・日本―イタリア戦の平均世帯視聴率が関東地区で４８・０％（後７時９分〜同９時５４分）を記録（ビデオリサーチ調べ）、歴代のＷＢＣ中継で過去最高をマーク。同決勝のアメリカ戦の平均世帯視聴率も４２・４％を記録（同社調べ、関東地区）。全７試合が４０％を超えていた。

注目度の上昇と比例するように決放映権料の高騰もあり、資金力豊富で近年のスポーツコンテンツにも力を入れているネットフリックスがＷＢＣ全４７試合を独占中継することが決まった。

読売新聞社の声明は以下の通り。

【２０２６年ＷＢＣに関するＮｅｔｆｌｉｘの発表について】

２０２６年３月に開催される野球の国・地域別対抗戦「２０２６ ＷＯＲＬＤ ＢＡＳＥＢＡＬＬ ＣＬＡＳＳＩＣ™ 」（以下「本大会」といいます）の全試合の生中継は、日本国内においてＮｅｔｆｌｉｘが独占配信することになりました。

本大会はＷＯＲＬＤ ＢＡＳＥＢＡＬＬ ＣＬＡＳＳＩＣ ＩＮＣ．（以下「ＷＢＣＩ」といいます）が主催し、当社はＷＢＣＩとともに本大会１次ラウンド東京プール（於：東京ドーム）計１０試合の主催者として各試合の運営・興行を担っています。

前回２０２３年のＷＢＣ１次ラウンド東京プールの試合中継は、ＷＢＣＩが当社を通じ、国内の複数の民間放送局及び海外の配信事業者に放送・配信権を付与し、地上波の番組での生中継が実現されました。しかし、本大会では、ＷＢＣＩが当社を通さずに直接Ｎｅｔｆｌｉｘに対し、東京プールを含む全試合について、日本国内での放送・配信権を付与しました。

ＷＢＣは、世界一流の野球選手がナショナルフラッグを背負って世界一を目指す特別なイベントであり、野球ファンに限らず内外の多くの方々を魅了する貴重な国際大会です。当社は今後も東京プールの主催者として、多くの方々に本大会を楽しんでいただけるよう引き続き努めてまいります。

なお、ＮＨＫ及び民間放送各局は、報道目的での試合映像は放映できますので、テレビニュースでは従来どおり試合のハイライトをご覧いただけます。

ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。