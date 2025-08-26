モランボンから日配売場向け新商品 たっぷり辛口スープ

モランボンは2025年秋冬新商品を8月10日から発売した。日配売場向け商品では、「わたしの韓食」シリーズの新商品「ユッケジャン」、豆腐を使う主菜が作れる専用調味料2品、韓国屋台気分のおでんを提案するトッポギもちとコチュジャンだれを投入する。

「わたしの韓食」から具材感のあるたっぷり辛口スープ「ユッケジャン」を新発売した。

熟成コチュジャン、にんにく、牛だしを利かせたコク深い辛口ユッケジャンで、牛肉、大豆もやし、にら、ねぎ、椎茸入り。袋のままレンジ（600W）で2分加熱するだけで楽しめる。1人前。250g、税抜き参考小売価格280円。

豆腐一丁と合わせて温めるだけでメーンおかずを作れる「牛すじ入り肉豆腐の素」「鶏そぼろ入り あんかけ豆腐の素」を新発売。

前者はとろっと柔らかい牛すじ入り。甘辛いすき焼仕立てに、かつお節だしと昆布だしを利かせた。200g。後者はたっぷりの国産鶏そぼろとにんじん入り。中華風の旨塩あんかけに、かき、ほたての旨みを利かせた。185g。同300円。

「おでんに トッポギもち」

いつものおでんに足すだけで韓国屋台気分を楽しめる「おでんに トッポギもち」「おでんに コチュジャンだれ スティック」を新発売。

前者は、自社製造の国産うるち米100％使用のもち。煮崩れしにくい米粉のもちで、いつものおでんと一緒に煮込むだけ。「ちくわトッポギ」「韓国風串おでん」などのアレンジも楽しめる。100g、同200円。

後者は、自社製造の熟成コチュジャンで、使い切りスティックタイプ。直接おでんにかけても、スープに溶かして旨辛スープにしても楽しめる。28g（7g×4）、同160円。