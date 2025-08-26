【ライブレポート】汐れいら、デビュー2周年記念ライブ開催！DURDN＆yutoriを招いた特別な一日

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

汐れいらが、デビュー2周年の記念日である8月25日に、自主企画ライブ『ウシオマエロマエ vol.6』を開催した。

■汐れいらは計8曲を披露！

毎年開催している自主企画『ウシオマエロマエ』も、2025年は6回目。今回はDURDN、yutoriという飛ぶ鳥を落とす勢いの2組を招いた特別な一日となった。

『今日、好きになりました。卒業編2025』の挿入歌である「恋をひそめて」や、TVアニメ『薫る花は凛と咲く』エンディングテーマである「ハレの日に」、さらに9月3日にリリースとなるシングルのカップリングに収録されている「リーズナブルな彼女」などを含めて計8曲を披露した汐れいら。Yutoriの佐藤古都子（Vo）を呼びこみ、両者による「踊り場のサーカスナイト」のパフォーマンスなど、この日だけの特別なサプライズも。

ライブでも披露した「ハレの日に」は、9月3日のシングルリリースに先駆けて、8月25日から各サービスにてまとめ配信がスタート。ライブの開催、そして配信リリースと、ファンにとってはまさに“ハレの日”となった。

PHOTO BY sotaro goto

■セットリスト

M1 恋をひそめて

M2 リーズナブルな彼女

M3 ビーボーイ

M4 センチメンタル・キス

M5 ハレの日に

M6 踊り場のサーカスナイト

M7 ラブソングにして

M8 味噌汁とバター

■リリース情報

2025.08.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ハレの日に」※まとめ配信

2025.09.03 ON SALE

SINGLE「ハレの日に」

■ライブ写真