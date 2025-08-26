【ライブレポート】汐れいら、デビュー2周年記念ライブ開催！DURDN＆yutoriを招いた特別な一日
汐れいらが、デビュー2周年の記念日である8月25日に、自主企画ライブ『ウシオマエロマエ vol.6』を開催した。
■汐れいらは計8曲を披露！
毎年開催している自主企画『ウシオマエロマエ』も、2025年は6回目。今回はDURDN、yutoriという飛ぶ鳥を落とす勢いの2組を招いた特別な一日となった。
『今日、好きになりました。卒業編2025』の挿入歌である「恋をひそめて」や、TVアニメ『薫る花は凛と咲く』エンディングテーマである「ハレの日に」、さらに9月3日にリリースとなるシングルのカップリングに収録されている「リーズナブルな彼女」などを含めて計8曲を披露した汐れいら。Yutoriの佐藤古都子（Vo）を呼びこみ、両者による「踊り場のサーカスナイト」のパフォーマンスなど、この日だけの特別なサプライズも。
ライブでも披露した「ハレの日に」は、9月3日のシングルリリースに先駆けて、8月25日から各サービスにてまとめ配信がスタート。ライブの開催、そして配信リリースと、ファンにとってはまさに“ハレの日”となった。
PHOTO BY sotaro goto
■セットリスト
M1 恋をひそめて
M2 リーズナブルな彼女
M3 ビーボーイ
M4 センチメンタル・キス
M5 ハレの日に
M6 踊り場のサーカスナイト
M7 ラブソングにして
M8 味噌汁とバター
■リリース情報
2025.08.25 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ハレの日に」※まとめ配信
2025.09.03 ON SALE
SINGLE「ハレの日に」
■関連リンク
汐れいら OFFICIAL SITE
https://ushioreira.com/