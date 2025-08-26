パドレスと熾烈な地区優勝争い

米大リーグ、ドジャースは25日（日本時間26日）、“キケ”の愛称で知られるエンリケ・ヘルナンデス内野手が負傷者リスト（IL）から復帰すると発表した。また、ブレイク・スネル投手には第2子が誕生し、IL入りしているマックス・マンシー内野手も復帰間近と朗報が相次いだ。

左肘を痛めていたキケについて、ドジャース公式Xは「キケ・ヘルナンデスを復帰させ、これに伴いバディ・ケネディをDFAした」と発表。待望のカムバックに米ファンからは歓喜の声が上がった。

「おかえり、キケ！」

「希望が出てきた」

「良いニュースだ」

「おぉぉぉぉぉぉ」

「俺らの男が戻ってきた！」

また、MLB公式サイトのドジャース番ソンジャ・チェン記者は同日、自身のXに「デーブ・ロバーツによるドジャースの最新情報」を投稿。「ブレイク・スネルと妻に第2子が誕生した。ロバーツは『全員健康だ』と説明。スネルは金曜日に先発する予定だ マックス・マンシーは明日打席に立ち、次の遠征期間で復帰できるだろう」とつづった。

同記者は、右足首を痛めてIL入りしているトミー・エドマン内野手についても投稿。「本日、グラウンドでBPを予定しており、打撃面は順調に進んでいる。走力と可動域の回復は遅れているが、9月上旬の復帰に向け、依然として順調に進んでいる」と説明した。

パドレスと熾烈な優勝争いを繰り広げる中、ドジャースに朗報が相次いでいる。



