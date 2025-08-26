日帝強占期に朝鮮人労働者１３６人が死亡した日本の長生海底炭鉱で、当時の犠牲者の人骨と推定される骨が見つかった。

日本の市民団体「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」は２５日午後２時ごろ、山口県長生炭鉱事故現場の水中調査で人の大腿部の骨などと推定される物体を発見したと伝えた。

人骨推定物体は３本で、最も長いのが４２センチ。これら物体を発見した韓国の潜水士は山口県の地域放送に「近くに３人分の長靴が落ちていた」とし「４人分の遺骨を確認することができた」と話した。

同市民団体は身元確認などのためにこれら物体を警察に伝えた。

市民団体は２６日にも調査を行う予定だ。このため犠牲者の人骨と推定される骨が追加で発見される可能性もある。

同市民団体は昨年９月に長生炭鉱で水中調査を始めたが、これまで人骨を発見することができなかった。

長生炭鉱惨事は１９４２年２月３日、山口県宇部市の海岸から約１キロ離れた海底地下坑道で発生した。

坑道の漏水による水没事故で朝鮮人１３６人と日本人４７人の計１８３人が死亡したが、今まで犠牲者の収拾と事故の経緯をめぐる真相究明はまともに行われてこなかった。

市民団体は日本政府に支援を要請した。しかし日本政府は遺骨埋没の位置が明確でなく安全性が確保されていないという理由などで政府レベルの調査は難しいという立場を維持している。