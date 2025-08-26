初のワンマンライブ東京公演決定！2025 DAZBEE Concert : orbiter in Tokyo

アーティスト DAZBEE(ダズビー)が、2025年11月2日(日)に東京都渋谷区のduo MUSIC EXCHANGEにて、初の日本ワンマンライブ『2025 DAZBEE Concert : orbiter in Tokyo』を開催。

2025 DAZBEE Concert : orbiter in Tokyo

・公演日 ： 2025年11月2日(日)

・会場 ： duo MUSIC EXCHANGE(東京都渋谷区)

・FC先行応募開始日： 2025年9月1日(月)

・チケット情報 ： 購入方法は公式ホームページにて確認できます。

アーティスト DAZBEE(ダズビー)が、2025年11月2日(日)に東京都渋谷区のduo MUSIC EXCHANGEにて、初の日本ワンマンライブ『2025 DAZBEE Concert : orbiter in Tokyo』を開催します。

去る8月に行われたライブイベント『FAVOY TOKYO』にて、突如「日本でワンマンライブを行う」と発表し、大きな話題を呼んだDAZBEE。

今回が待望の日本での初単独公演となります。

本公演では、彼女がこれまで築き上げてきたオリジナルの世界観を存分に表現し、また普段はライブでなかなか聴くことのできない楽曲も披露する予定です。

メジャーデビューから3年を経て開催される特別なライブに、ファンの期待が高まっています。

＜DAZBEE(ダズビー) コメント＞

「今回、日本でワンマンライブをすることになりました！日本でワンマンをすることは、いつの間にか私の夢のひとつになっていて、それが叶うなんて本当にワクワクしています。

皆さんにお見せしたいことがたくさんあるので、早く届けたい気持ちでいっぱいです！笑顔でコンサート会場で会いましょうね。」

なお、日本公演に先立ち、2025年10月25日(土)に韓国・ソウルのYES24 LIVEHALLにて『2025 DAZBEE Concert : orbiter in Seoul』も開催される予定です。

Artist Profile Photo

【アーティスト情報】

DAZBEE(ダズビー)は、J-POPをベースに活動している韓国出身の女性シンガーだ。

2016年からYouTubeでJ-POPカバーを定期的にアップロードし、2022年には日本でメジャーデビュー、現在、YouTubeのフォロワーは136万人を超えている。

2023年からはオリジナルのアルバムを通じて本格的に自身の世界観を構築しており、1stアルバム『orbit』は発売と同時にオリコン・チャートで20位にランクインし、Spotifyの月間リスナーは53万人以上を記録している。

