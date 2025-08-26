「秋まで長く使える」って！【グローバルワーク】大人のサマ見え♡「優秀サロペ」

夏のおしゃれを楽しみつつ、秋まで長く活躍する【グローバルワーク】の「優秀サロペ」。さらりと着るだけでこなれ感を演出でき、トップスや羽織りものとレイヤードすることで、秋まで長く楽しめるのも魅力です。今回は、大人のサマ見えを叶えるサロペットを、スタッフの着こなしとともにご紹介。着回し力抜群のアイテムを、ぜひチェックしてみてください。

秋スタイルに馴染む、大人のサマ見え優秀サロペ

【グローバルワーク】「アソートギャザーワイドサロペ」\6,990（税込）

さらりと着こなせるサロペットは、残暑の季節も快適に過ごせそう。スタッフのせこ子さんも、「サラッとした素材で春から秋まで長く使えます！」とコメントしています。落ち着いたカラーとすっきりとしたAラインシルエットで、大人の秋スタイルにも自然になじむのが魅力。インナーにフリル袖のトップスを合わせれば、華やかさと女性らしさが引き立ち、秋らしいムード漂うスタイリングに仕上がります。

サロペット × デニムシャツでつくる、大人の秋スタイル

ブラックのサロペットにデニムシャツを合わせた、大人の余裕漂う秋スタイル。濃色のサロペットはシンプルながらも落ち着いた存在感を放ち、季節の変わり目にも活躍します。羽織りにデニムを取り入れることでカジュアルさをプラスしつつも、ほどよい抜け感のある仕上がりに。残暑にも対応しながら、秋らしいムードを自然にまとえる洗練コーデです。

モードに映える、大人のフリルサロペット

【グローバルワーク】「MATINEE LINE/リネンライクフリルサロペ」\7,990（税込）

モードな雰囲気を漂わせるフリルサロペットは、シンプルながらも存在感のある1枚。キャミソールとパンツのセットアップのように見えつつ、実はサロペットで、手軽に着られるのが魅力です。1枚でサマ見えするデザインに加え、ペプラムがさりげなく女性らしさをプラス。インナーにブラウンを合わせてダークトーンでまとめれば、秋らしいシックな装いが完成します。

サロペット × ニットベストでつくる、秋のきれいめレイヤード術

フリルサロペットにニットベストを重ねたレイヤード術は、秋らしさを引き立てるスタイリング。サロペットのフリルをさりげなく隠すことで甘さを抑え、きれいめなトーンで着こなせます。全体を落ち着いたカラーでまとめれば、上品さと抜け感を兼ね備えた大人の着こなしに。こなれ感のあるレイヤードで、ワンランク上の大人の着回しを楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

writer：K.Yuka