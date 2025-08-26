サービス開始から会員登録10万人を突破！インベストジャパン

インベストジャパンは、2025年8月20日に設立10周年を迎え、登録会員数10万人を突破。

インベストジャパンは、2025年8月20日に設立10周年を迎え、登録会員数10万人を突破しました。

【卓越した情報分析】

世界情勢や地政学的リスク、世界的な気候変動によって目まぐるしく情報が変わる世の中、その一つひとつの情報精度は非常に重要となっていきます。

しかしその一つひとつを個人投資家様自身で判断し、情報精度の高さを調べていくには膨大な時間と手間が必要となってしまいます。

これら全てを一手に受け、同社において長年金融業界に従事してきた分析者による徹底分析を行います。

また、代表「河端 哲朗」を筆頭に社内の分析者同士が切磋琢磨し情報の正確性を高め、助言のパフォーマンスを向上させます。

【投資手法の確立】

世の中には多くの投資手法が存在しますが、永続的に利益を出し続ける投資手法は存在しません。

だからこそ、自身に合う投資手法を見つけることは、投資の再現性を高められる結果、勝利を目指すことができるため必要となるのです。

同社には金融市場への経験が十分な分析者が在籍しており、その培ってきた投資手法は大きな財産でもあるでしょう。

乱高下する相場の中でも、株式市場に身を置いた経験から、テクニカル・ファンダメンタルズの解析を含めた投資戦略提案だけではなく、大切な要素でもある投資での目標設定も、一緒に寄り添います。

