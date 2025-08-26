「世界を変える30歳未満」のイノベーター30人を選ぶ企画「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」の受賞者が8月25日、都内の表彰式で発表された。チャンネル登録者数が国内最多とされるYouTuberのISSEI（いっせい）も出席した。同企画はForbes US版で2011年に始まり、各業界の若い才能に光を当てる。日本での開催は今年で8回目で、ISSEIのほかガールズグループ・HANA、クリエイターのJESSICA、起業家の北口拓実、将棋棋士の伊藤匠らが登壇した。ISSEIはSNS総フォロワー数8,000万人、YouTubeのチャンネル登録者数6,480万人（2025年8月時点）、総再生回数は500億回を超えるとされる。ステージでトロフィーを手に「この度は、Forbes JAPAN 30 UNDER 30に選出していただき、ありがとうございます」と受賞の喜びを述べた。活動の原点については「とにかく有名になりたい、いろんな経験を積みたい、そういった一心でSNSを始めました」と語る。一方で、投稿を続けるなかで「視聴者の方から『嫌なことがあったけど、ISSEIのおかげですごく元気になった』とか、『いつも面白い動画を届けてくれてありがとう』といったコメントが溢れるようになった」と心境の変化も明かした。そうした声が指針になり、「僕はその言葉がすごく嬉しくて、気づいたらですね、元々『ISSEI 将来有名になる男』という名前で活動していたんですけど、今では『ISSEI 世界の英雄になる男』という名前で活動しています」と名称の由来を説明した。現在の目標は「世界のスーパーヒーローになること」。ISSEIは「動画コンテンツを通じて世界中にワクワクを、元気を届ける。これはもちろん」としたうえで、「だから逆に夢を与える側になりたい。なので、貧困地域に対しての持続的な支援プロジェクトをこれから進めていく予定です」と今後の取り組みを述べた。最後は「僕の物語はまだまだこれからなので、世界のヒーローになれるようですね、これからも精進していきます」と締めくくった。

▲ 「世界のヒーローになれるよう、これからも精進していきます」と宣言した、ISSEI

▲ 「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025」で受賞した、ISSEI

