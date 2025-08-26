Ê¿Ìîè½¶ê¡¢½é¼ç±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿±Ç²è¤ò¹ßÈÄ¡ÖÊÌ¤ÎÊý¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤ò¡Ä¡×
Number_iÊ¿Ìî»çÍÔ¡Ê28¡Ë¤ÎÄï¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¼Â¶È²È¤ÎÊ¿Ìîè½¶ê¡Ê26¡Ë¤¬½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿±Ç²è¡ÖSENTIENT GAME¡×¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬26Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Ê¿Ìîè½¶ê¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø¥»¥ó¥Æ¥£¥¨¥ó¥È¥²¡¼¥à¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¹ßÈÄ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ÖËÜºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»£±Æ³«»Ï°Ê¹ß¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÃÙ±ä¤¬È¯À¸¤·¡¢Åö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿»£±Æ·×²è¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÄ´À°¤ËºÇÂç¸Â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö½é¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°Åù¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬ÂÚ¤ê¡¢À©ºî¤Î¿Ê¹Ô¾õ¶·¤ä¸ø³«»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³ÎÇ§¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢Åö½é¤ÎÃ´Åö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤è¤ê»öÌ³½ê¤Ë°ìÀÚÀâÌÀ¤â¤Ê¤¯¡¢¼ç±é¤«¤é¹ßÈÄ¤·ÊÌ¤ÎÊý¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤ò¡¢»öÁ°¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÃÎ¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ë¤Ï°ìÉô»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊÌ¤ÎÊý¤Ë¤è¤ë»£±Æ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Àµ¼°¤Ë¹ßÈÄ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤Þ¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Öº£¸å¤È¤â¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ì¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Æ±±Ç²è¤Ï°Ï¸ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥Èºî¡£ºòÇ¯5·î¤ËÀ©ºîÈ¯É½²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢25Ç¯½Õ¸ø³«Í½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£