徳島・池田高のエースとして夏の甲子園優勝投手となり、ドラフト１位で南海（ダイエー、現ソフトバンク）入りした畠山準さん（６１）は、１９９９年に現役を引退し、現在はＤｅＮＡの球団職員として野球に携わる。引退危機からの野手転向、球団の身売り、自由契約…何度も岐路に立たされながらも、テスト入団した大洋（横浜、現ＤｅＮＡ）で打者として花を開かせ、優勝と日本一も経験した。波乱に満ちた１７年のプロ野球人生だった。

◇ ◇

１９９９年１０月１５日のシーズン最終戦（対ヤクルト）。横浜ファンからのねぎらいの声に包まれて畠山さんはチームメートに胴上げされた。

途中出場して六回に放った左前打が通算４８３本目の最後のヒットとなった。

「こんなに楽しく野球ができたことを幸せに感じています」

試合後、こうコメントした。

引退危機を乗り越えて野手に転向し、自由契約からはい上がった畠山さんは、これまでに見たことのない景色の中に身を置いた。

２年間は中軸打者としてレギュラー出場。その後は主に代打として勝負強さを発揮。９８年には優勝、日本一の熱狂を経験した。

「日本シリーズは１打席だし、９８年は言うほど試合も出てなかったんですけど、うれしかったですよ。元々弱いチームにずっといたから。南海もダイエーも弱かったし、大洋に来た時も弱かった。ずっとそうだったから、２位になって次の年に優勝した時はチームも盛り上がって本当にうれしかった」

高校野球では頂点を極めたが、プロ入り後、優勝争いは遠い夢だった。パ・リーグ時代は３度の最下位を経験。セ・リーグでもＢクラスが定位置だったが、大矢明彦監督時代の９７年にチームは２位に躍進。翌年に権藤博監督のもとで３８年ぶりの優勝を遂げた。

「当時、レギュラーはピッチャー以外の８人はほぼ固定。佐伯（貴弘）と中根（仁）の交代があったぐらい。強いですよ。チーム打率もすごかったし、２割７、８分あったと思う。そんなチームメートと一緒に野球をやったのは面白かった」

石井琢朗、波留敏夫、鈴木尚典、Ｒ・ローズ、駒田徳広…。「マシンガン打線」の破壊力に思いを巡らせた。強いチームの一員としてプレーすることは選手としての喜びだった。

「優勝経験をしないで辞めていく人はいっぱいいるじゃないですか。それを経験させてもらったのはありがたかったし、逆にある意味、終着の域に達してきたのかなと思いますよね。次の年で僕の野球人生は終わってるので」

９９年のシーズンをもって波乱に満ちた野球人生の幕を下ろしたが、昨年は球団職員として、あの時以来となる日本一の喜びに浸ることもできた。

投手として５年、野手として１２年プレーしたことで、プロ野球の歴史に名前も残した。投手で規定投球回に到達し、打者としても２度、規定打席に到達。ドラフト制以降で両方を満たしているのは畠山さん一人だ。

世が世なら、大谷翔平選手ばりの“二刀流”に挑んでいたとしてもおかしくなかったのではないか。そんな問いかけを「当時はそんな考えがなかったし、僕は両方クリアしてるけど、同時進行じゃないですからね。大谷くんとは次元が違いますよ。ものが違う」と豪快に笑い飛ばした。

９５年から３年間、選手会長を務めたことも、いい思い出だ。

「若い頃は球団の人とケンカもしましたね。選手会長をしてたから、しょっちゅう、上の人とやりあって話をしてた。でもそういうのがあったから、大堀（隆）社長がオッケーして球団に入れてくれたのかもしれないですね」

ユニホームを脱いで球団職員として第二の人生を踏み出した当時を振り返った。

血気盛んな時代は過ぎた。

「孫が今、年長の年なんです。ちょうど同じような年代の子どもたちを相手にしてるんです。かわいい子どもたちにどうやって野球をやってもらうようにしようかとか、見てたらやっぱり楽しい。子どもたちが楽しんでるのを見るのが一番いい、一番、そこがやりがいがあるかもしれないですね」

幼稚園などへの訪問活動で子どもたちと日々接する畠山さんは、穏やかな顔を見せた。（デイリースポーツ・若林みどり）

◇畠山準（はたやま・ひとし）１９６４年６月１１日生まれ。徳島県出身。池田高の４番投手で８２年の夏の甲子園優勝。同年のドラフト１位で南海入りし、２年目に５勝（１２敗）。８８年に野手に転向。９０年に自由契約となり、９１年に大洋にテスト入団。９３、９４年は外野のレギュラーに。投手として５５試合で６勝１８敗、防御率４・７４。打者として８６２試合で４８３安打、５７本塁打、２４０打点、打率・２５５。球宴に３度出場。投手、野手で規定投球回、規定打席に到達。