フジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（２９）が２６日放送の「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）に出演し、結婚を生報告した。お相手は「ドクター」であると公表。スポーツ報知の取材によると、３０歳を前に決断したという。人気番組に出演する各局の中堅アナウンサーの結婚が相次いでいる。

藤本アナは「めざましテレビ」の冒頭で「私事で、ありがとうございます」と恐縮しながらも笑顔。共演者から祝福され「なんか、こんなに温かく言われると、恥ずかしいなという気持ちです」と笑った。伊藤利尋アナが「パートナーの方はドクターでいらっしゃると」と聞くと、藤本アナは「そうですね、はい」とうなずき、「おめでとうとたくさん言われて、初めて実感がわいてきました」と心境を語った。

東大医学部卒の藤本アナは「Ｍｒ．サンデー」（ＭＣ）、「めざましテレビ」（火〜木曜の情報キャスター）、「さんまのお笑い向上委員会」（アシスタント）など、報道からバラエティーまで幅広く活躍している入社７年目だ。

人気番組を担う中堅アナウンサーの結婚報告が相次いでいる。今月１６日には、毎日放送（ＭＢＳ）の清水麻椰アナが結婚を発表。「プレバト！！」（木曜・後７時）、「サタデープラス」（土曜・前７時５９分）などを担当。藤本アナと同じ入社７年目の人気アナだ。

７月には日本テレビの忽滑谷（ぬかりや）こころアナが結婚を報告。「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」（月〜金曜・後３時５０分）、「シューイチ」（日曜・午前７時半）でおなじみの入社６年目だ。

同じ日テレでは郡司恭子アナが５月に結婚を発表し、その後８月に第１子妊娠を公表した。入社１３年目。「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）のニュースコーナーのほか、同局アナウンサー発のアパレルブランド「Ａｕｄｉｒｅ（アウディーレ）」を立ち上げたことも話題になっている。

日テレ「ヒルナンデス！」のアシスタントなどを担当し、２０２３年３月末で退社した篠原光（こう）アナウンサーは２４年１２月に結婚発表。お相手はフリーの笹井千織アナだ。

藤本アナと同じ２０１９年入社のテレビ東京・田中瞳アナは、２４年１１月に４代目アシスタントを務めていた「モヤモヤさまぁ〜ず２」（土曜・前１１時半）で結婚を報告。今年６月いっぱいで同番組を卒業し、現在は経済ニュース番組「ＷＢＳ（ワールドビジネスサテライト）」（月〜木曜・後１０時、金曜・後１１時）の月・金曜日のメインキャスターを務めるエースだ。

同じく１９年入社のＴＢＳの近藤夏子アナは、２４年１０月に結婚を公表。また１年後輩である同局の齋藤慎太郎アナも同年９月に結婚を伝えた。１９年入社の日テレ・大町怜央アナは同年８月にモデルの榊原美紅とゴールインを報告。１５年にＴＢＳに入社した上村彩子（かみむら・さえこ）アナは同年６月に結婚を報告している。