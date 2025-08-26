「8050問題」が深刻化しています。かつては子育てを終えた後に「第二の人生」を歩むとされた高齢者世代ですが、経済的・精神的に自立できない子どもとの共依存関係によって、老後の安心が揺らぐ家庭も少なくありません。とりわけ、高齢の親が年金収入を支えに暮らしを支える構図は、二人三脚のように見えて、将来的には大きな不安の種となることもあるのです。

母子ともに「今はなんとかなるが、5年先はわからない」

東京都内の団地で暮らす78歳の田代和子さん（仮名）、50歳になる息子・浩司さん（仮名）とふたり暮らしを続けています。夫には数年前に先立たれ、ふたりきりの家族です。

「もう50歳なんですけど、子ども扱いしちゃうのよね。でも、この先のことを考えると夜眠れない日もあるんです」

浩司さんは大学卒業後、就職氷河期のあおりで正社員の職に恵まれず、契約社員やアルバイトを転々としてきました。現在は週4〜5日ほど、建材倉庫の作業スタッフとして非正規雇用で働いており、月収は12〜13万円程度。ボーナスや退職金制度もなく、厚生年金にも未加入の時期が長かったといいます。

和子さんの年金は、月11万円ほどの国民年金と遺族年金の合算です。そこに浩司さんの収入を足して、月の家計は23万円ほど。

「ぎりぎり食べてはいけるんです。でも、何かあったらアウトですね。病院代も、薬代も……。貯金はほとんど残っていません」

実際、浩司さんの健康状態も万全とはいえず、重たい作業の後には肩や腰の痛みが続くことも。将来的にフルタイムの勤務が難しくなる可能性もあり、母子ともに「今はなんとかなるが、5年先はわからない」という生活です。

和子さんが最も不安に感じているのは、「もし自分が先に動けなくなったら、息子はどうなるのか」ということ。

「私がもし入院でもしたら、その間の生活はどうなるのか。逆に浩司が病気になって働けなくなったら…と考え出すと、頭がぐるぐるしてしまうんです」

行政では「生活保護」や「高齢者支援制度」などの仕組みがありますが、親子同居や資産保有があると受給要件を満たさない場合も多く、現実的には「使える制度がない」と感じる家庭も少なくありません。

また、息子の就労支援や住宅確保給付金、国民年金の追納制度なども存在するものの、「誰に相談すればいいか分からない」という声も多数上がっています。

「生活保護とか、制度があるのは知ってるんです。でも、あの子は“まだ働けるから”と言って聞かないんですよ」

実際に、相談窓口に足を運んでも「ケースバイケースです」と曖昧に返され、具体的な解決策が見えないまま帰宅するケースもあります。

「せめて自分の足で歩けるようにしてあげたい」

和子さんは、せめてもの備えとして、自分の葬儀や医療に関する希望を書いたエンディングノートをつけ始めたといいます。

「“あの子をよろしく”と他人に言えるわけでもないし、なんとかできるうちに、自分が動かないと」

息子の年金が将来、月5〜6万円にも満たない可能性があることを知り、「生活保護のことも一緒に調べてみない？」と声をかけるようになった和子さん。

「息子を責めたいわけじゃないんです。せめて自分の足で歩けるようにしてあげたい。できるうちに一歩踏み出せたら…と思って」

いわゆる「8050問題」の背景には、長年にわたる非正規雇用、社会との分断、親子間の遠慮や期待など、複雑な事情が絡みます。「子どもが悪い」「親が悪い」と単純に切り分けられる問題ではありません。

だからこそ、誰かが疲れ果ててしまう前に、地域の支援窓口や第三者の手を借りることが必要です。

少子高齢化、単身世帯の増加、非正規雇用の広がり。こうした現実は、今後ますます「親子の老後」の形を変えていくでしょう。

将来に備えるとは、備蓄を増やすことではなく、頼れる選択肢を持っておくことでもあります。そして何よりも、目の前にいる家族と、少しずつでも「これから」を話し合うこと。それが、第一歩になるのかもしれません。