¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤³¤Î²È¤Ë¤¤¤ë¤Î¡©¡Ä±ù¤Ã»Ò¤Î°ì¸À¤Ë·âÄÀ¡£¼Â²È¤ËµïºÂ¤êÂ³¤±¡ÒÃùÃß4,500Ëü±ßÃ£À®¡Ó±Ù¤Ë¿»¤ëÇ¯¼ý570Ëü±ß¡¦42ºÐ²ñ¼Ò°÷¤¬¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ê¤­¤ã¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤ÈÒì¤¯¥ï¥±

42ºÐ²ñ¼Ò°÷¤Ç¡Ö»ñ»º4,500Ëü±ßÃ£À®¡×¤ÎÎ¢Â¦
²ÆµÙ¤ß¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂÔ¤Á±ó¤·¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¤¬¡¢42ºÐ¤ÎA¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍ«Ýµ¤Ê»þ´ü¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¿ÆÀÌ¤¬½¸¤Þ¤ëµ¢¾Ê¥·¡¼¥º¥ó¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¤ÏÃÏÊýÅÔ»Ô¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò°÷¡£ËèÆü9»þ¤«¤é18»þ¤Þ¤ÇÆ¯¤¡¢»Ä¶È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤·¡£Ç¯¼ý570Ëü±ß¤Ç¡Ö½½Ê¬ËþÂ¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«¾Î¡ÖÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡×¤ÎA¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢42ºÐ¤Ë¤·¤Æ»ñ»º4,500Ëü±ß¤òÃ£À®¡£¥³¥Ä¥³¥ÄÃù¶â¤·¡¢°ìÉô¤òÀÑÎ©Åê»ñ¤Ç±¿ÍÑ¡£²¿¤è¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¸ÇÄêÈñ¤Îºï¸º¤Ç¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤¬½»¤à¤Î¤ÏÃÏÊý¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÂçÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤½¤³åºÎï¤Ê¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤ò¼Ú¤ê¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢1K¡¦25Ö¤Ç¤â·î6¡Á7Ëü±ß¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ2Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¹¹¿·ÎÁ¡¢¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÂå¡Ä¡ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤ì¤Ð¡¢À¸³èÈñ¤Ï°ìµ¤¤ËËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ï¼Â¤Ë²÷Å¬¤Ç¤¹¡£Ê¿Æü¤ÎÄ«¡¢A¤µ¤ó¤Ï7»þ¤Ëµ¯¤¤Æ½Ð¶Ð¤·¤Þ¤¹¤ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æµ¢Âð¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ°¤¨¤é¤ì¤¿Í¼¿©¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤ÏÊì¤¬Çã¤¤ÃÖ¤¤·¤¿¥Ó¡¼¥ë¡£ÀöÂõºÑ¤ß¤Î¾ö¤Þ¤ì¤¿ÍÎÉþ¤âÉô²°¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÙÆü¤â²÷Å¬¤Ç¤¹¡£Ä«¤ÏÃë¶á¤¯¤Þ¤Ç¿²¤Æ¡¢¸á¸å¤Ï¥²¡¼¥àµ¡¤ÎÁ°¤Ë¿Ø¼è¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÃç´Ö¤ÈÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÃë¤ÈÌë¤Ë¤Ï¡¢Êì¤«¤é¡Ö¿©»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤è¡×¤ÈÀ¼¤¬¤«¤«¤ê¡¢¿©¤Ù½ª¤¨¤ì¤ÐÊÒÉÕ¤±¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢A¤µ¤ó¤Ï¼ýÆþ¤¬¤É¤ì¤À¤±¾å¤¬¤í¤¦¤È¤â¡¢²È¤ËÆþ¤ì¤ë¤ª¶â¤Ï¡Ö°ìÎ§3Ëü±ß¡×¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢Éã¤ÈÊì¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤À¤±µ¤»ý¤ÁÄøÅÙ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤¹¤À¤±¡£¤³¤¦¤·¤Æ4,500Ëü±ß¤È¤¤¤¦»ñ»º¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·ëº§¤ÎÍ½Äê¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¤ª¶â¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢½Ð¤Æ¤¤¤¯ÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤ì¤¬A¤µ¤ó¤Î¸ýÊÊ¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¯¶âÊë¤é¤·¤Î¿Æ¡Ö½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¡×¡ÄÊ£»¨¤Ê´¶¾ð
°ìÊý¡¢Î¾¿Æ¤Î¿´Ãæ¤ÏÊ£»¨¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤½¤í¤½¤í½Ð¤Æ¤¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶¯¤¯ÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤âÇ¯Îð¤ò½Å¤Í70Âå¤Ë¡£Â©»Ò¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ä²ÈÅÅ¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Ï¡¢£Á¤µ¤ó¤ËÊ¹¤±¤Ð¤¹¤°¤Ë²ò·è¡£A¤µ¤ó¼«¿È¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¿Æ¤¬½õ¤«¤ë¤³¤È¤ò¡¢»ö¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊA¤µ¤ó¤â¡Ö¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ò¤ä¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¬¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤ªËßµÙ¤ß¤È¤ªÀµ·îµÙ¤ß¡£ËèÇ¯¡¢»Ð¤ÈÄï°ì²È¤¬µ¢¾Ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤¬½¸·ë¡¢¾®³ØÀ¸¤Î±ù¤Ã»Ò¤Î¤Ò¤È¸À¤Ë¡Ö¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡×
ËèÇ¯¡¢²ÆµÙ¤ß¤È¤ªÀµ·îµÙ¤ß¤ÎÇ¯2²ó¡¢²È¤Ë¤Ï»Ð¤ÈÄï°ì²È¤¬Çñ¤ê¤¬¤±¤Ç½¸¤Þ¤ê¡¢¿ôÆü´ÖÆø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤ÏËèÇ¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤¿¤ê¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¶ù¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¸ºß´¶¤ò¾Ã¤¹¤Î¤¬ÄÌÎã¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤È¤È¤·¤Î¤ªÀµ·î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Î±ù¤Ã»Ò¤¬¾Ð´é¤ÇÈ¯¤·¤¿°ì¸À¤Ë¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤¬°ì½Ö»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤Î²È¤Ë¤¤¤ë¤Î¡©¡¡¤â¤¦»Ò¤É¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡©¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢»Ð¤äÄï¤«¤éÆ±ÍÍ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ö¤½¤ÎÊ¬Ãù¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¿Æ¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¹ë¸ì¤·¡¢µ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦A¤µ¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢±ù¤Ã»Ò¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¶»¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ÎµÒ´ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯º¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢À¸³èÌÌ¤Ç¤Î¼«Î©¤Ï²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¡£¤½¤ì¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤Î»ëÅÀ¤ÇÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¼Â²ÈÊë¤é¤·¡×¤Ï¤â¤Ï¤äÅö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå
LIFULL HOME'S¤¬20¡Á40Âå¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µï½»·ÁÂÖ¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¼Â²ÈÊë¤é¤·¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï20Âå¤Ç¤Ï37.7¡ó¡¢30Âå¡¦40Âå¤Ç¤Ï¤È¤â¤Ë26.4¡ó¤È¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¡Ê20Âå¡§27.7¡ó¡¢30Âå¡§20.5¡ó¡¢40Âå¡§19.7¡ó¡Ë¤è¤ê¤â¤½¤Î³ä¹ç¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¡Öº£¸å¡¢¼Â²È¤ò½Ð¤ëÍ½Äê¤ä°Õ»Ö¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤¬20Âå¤Ç44.3¡ó¡£30Âå¤Ç¤Ï52.5¡ó¡¢40Âå¤Ç¤Ï70.3¡ó¡£Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¼Â²ÈÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¡¢40Âå¤Ç¤Ï7³ä¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â²ÈÊë¤é¤·¡á°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â²ÈÊë¤é¤·¤òÁª¤Ö¿Í¤ÏÁý²Ã¤·¡¢¤à¤·¤íÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Êª²Á¾å¾º¤äÄÂ¶â¤Î¾¯¤Ê¤µ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
A¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤³¤È¤¬½áÂô¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ï·¸åÉÔ°Â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢A¤µ¤ó¤Ë¤ÏÌÂ¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¼Â²È¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢»ñ»º¤Ï¤¢¤È¿ôÇ¯¤Ç6,000Ëü±ß¡¢7,000Ëü±ß¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£Áá´üÂà¿¦¤âÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì°ÊÍè¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£Í½Äê¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢³°½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Í¥«¥Õ¥§¤Ç»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ö¤·¤¿¤ê¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¼Â²È¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤½¤í¤½¤í²È¤ò½Ð¤ë¤Ù¤¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡Ú»²¹Í¡Û
LIFULL HOME'S¡Ö¡Ø¼Â²ÈÊë¤é¤·¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¡Ê2025Ç¯5·î22Æü¡Ë