ÀéÍÕ¡¦Çò°æ»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È²Ð»ö¤Ç2¿Í»àË´¡¡2³¬¤Ë½»¤à2¿Í¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º
¤¤Î¤¦ÌëÃÙ¤¯¡¢ÀéÍÕ¸©Çò°æ»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å11»þ¤´¤í¡¢Çò°æ»Ô¤Î2³¬·ú¤Æ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢¡Ö2³¬¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½3»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2³¬¤ÎÉô²°¤«¤éÃËÀ1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2³¬¤ÎÊÌ¤ÎÉô²°¤«¤é¤â1¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Ï9¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢2³¬¤Ë½»¤à2¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î2¿Í¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
