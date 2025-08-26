¡ÚÂ®Êó¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡FRB¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤ò²òÇ¤¡¡½»Âð¥í¡¼¥óµ¿ÏÇ¤á¤°¤ê¡Ö²òÇ¤¤¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤ÊÍýÍ³¤ÈÈ½ÃÇ¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢½»Âð¥í¡¼¥óÉÔÀµµ¿ÏÇ¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿FRB¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Î¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï25Æü¡¢SNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢FRB¤Î¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤Ë°¸¤Æ¤¿½ñ´Ê¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤¬»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¤ÎÉÔÀµµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¡¢¡Ö²òÇ¤¤¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖFRB¤ÎÍý»ö¤òÄ¾¤Á¤Ë²òÇ¤¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¶á¤¤Ï¢Ë®½»Âð¶âÍ»Ä£¤ÎÄ¹´±¤¬¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼Ú¤êÆþ¤ì¤ÎºÝ¤ËÍÍø¤Ê¾ò·ï¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎµÏ¿¤Ê¤É¤òµ¶Â¤¤·¤¿µ¿ÏÇ¤ò»ÊË¡¾Ê¤Ë¹ðÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¼Ç¤¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥Ã¥¯»á¤ÏµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Ã¥¯»á¤Î²òÇ¤¤Ë¤è¤êFRB¤ÎÍý»ö¤Ë¶õÀÊ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼«¤é¤Î»ýÏÀ¤Ç¤¢¤ëÀ¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤²¼¤²¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¿ÍÊª¤òÍý»ö¤Ë»ØÌ¾¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾²ÃÈË¼,
Åìµþ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Êè,
ÂçÁ¥,
¿ÀÆàÀî,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼