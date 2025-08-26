ビアードパパから“ほうじ茶シュー”新登場♡香ばしさ広がる秋限定スイーツ

秋の訪れを感じる9月、ビアードパパから心をほっと和ませてくれる限定スイーツが登場します。それが「ほうじ茶シュー」。香ばしいほうじ茶の奥深い風味を贅沢に閉じ込めたクリームと、サクサクのシュー生地の相性は抜群。仕上げにトッピングされるほうじ茶パウダーがふわっと広がり、食べるたびに癒やしの時間を届けてくれます。この秋、自分へのご褒美スイーツにぴったりの一品です♪

サクサク生地とほうじ茶クリームの贅沢な組み合わせ

今回の限定商品「ほうじ茶シュー」は、ビアードパパ自慢のシュー生地にほうじ茶クリームをたっぷり詰め込んだ特別な一品。

クリームには茶葉の深い香りと甘みが凝縮されており、ホワイトチョコが優しいアクセントをプラス。

仕上げにまぶされたほうじ茶パウダーが香ばしさを引き立て、ひと口食べるごとに和の風味が口いっぱいに広がります。

販売期間と価格をチェック

「ほうじ茶シュー」は2025年9月1日（月）から30日（火）までの1カ月限定販売。価格は280円（税込）で、全国のビアードパパ店舗で購入可能です。

一部店舗では販売期間や価格が異なる場合がありますが、イートインやデリバリーでも楽しめるのはうれしいポイント。売り切れ次第終了となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

秋のご褒美に味わいたいほうじ茶シュー

秋の気配を感じ始めるこの季節、ビアードパパの「ほうじ茶シュー」は心も体も癒してくれる特別なスイーツ。

香ばしい香りとなめらかな食感のハーモニーは、ティータイムやお仕事帰りのひとときにぴったりです。全国で手に入るので、気軽に立ち寄って秋の味覚を楽しんでみてくださいね♡