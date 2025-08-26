レクサス新「小さな高級車」に反響多数！ 「最安でも高級！」「燃費良くてサイコー！」など称賛の声！ エントリーグレード「LBX エレガント」に寄せられた声とは

レクサス「LBX」に反響多数！

2025年5月15日、レクサスのコンパクトSUV「LBX」に、一部改良モデルが登場しました。新たに「Active」グレードが追加され、走行性能や快適性のブラッシュアップが図られています。

一方で、シリーズの中で最も手が届きやすいエントリーグレード「Elegant」にも注目が集まっています。

同モデルについて、SNSを中心に反響の声が高まっています。

レクサス「LBX"Elegant"」

LBXは2023年12月に初登場し、「小さな高級車」という新しい価値観を打ち出し、従来のセグメントの枠を超えた存在を目指して開発されました。

そのコンセプトは世界中で受け入れられ、発売からわずか1年余りで約6万5000台を販売するなど、レクサス車の中でも高い人気を誇っています。

サイズは全長4190mm×全幅1825mm×全高1545mm、ホイールベース2580mmという扱いやすい寸法。都市部や狭い道路でも安心して取り回せることが魅力です。

エクステリアは「ユニファイドスピンドル」を採用した最新のレクサスデザインで、従来のブランドイメージを新しい形へと繁栄させています。

ボディカラーも豊富に用意され、特殊塗装を施した「ソニッククォーツ」をはじめ、多彩な選択肢から好みに合わせて選べます。

インテリアは2列シート5人乗りの構成。グレードごとに雰囲気が異なりますが、丁寧なステッチや素材使いにより、コンパクトモデルでありながらレクサスらしい上質な空間が広がっています。

今回の一部改良では、トヨタテクニカルセンター下山（TTC-S）での厳しいテストを通じ、静粛性や乗り心地がさらに向上。アクティブノイズコントロールや追加された吸音材の効果により、車内は一段と静かになりました。

さらに、EPSの制御最適化やショックアブソーバーの改良により、段差を越える際のしなやかさも増しています。

グレード構成は、登場当初の「Bespoke Build」「Cool」「Relax」に加え、2024年10月に「Elegant」、2025年5月の改良で「Active」が仲間入りし、計5種類となりました。

特にElegantはシンプルながらも洗練されたデザインで、日常使いに必要な装備をしっかりと備えたエントリーモデルです。

17インチの精悍なグレーメタリックホイールや、手触りの良い合成皮革「L tex」シートを採用しています。

インテリアカラーは落ち着いた「モーヴ」と明るい「ソリスホワイト」から選択可能。シートヒーターや複数のUSB Type-Cポートも標準装備されています。

パワートレインは全モデル共通で、1.5リッター直列3気筒エンジンとモーターのハイブリッドシステムを採用。燃費はWLTCモードで26.2〜28.0km／Lとクラス最高レベルを誇ります。

駆動方式は2WD（FF）とAWD（E-Four）が選べ、走行性能と燃費性能を高次元で両立しています。

車両価格（消費税込み）はElegantが最もリーズナブルで、2WDが420万円、AWDが446万円と上級グレードに比べて40万円ほど安価に設定されています。これにより、LBXはより幅広い層にとって現実的な選択肢となりました。

LBXのエントリーグレードElegantに対し、SNSを中心に様々な反響の声が寄せられています。

「エントリーモデルでも高級感がすごい」「内装が想像以上に上質」など、コストパフォーマンスの高さを賛美するコメントが多く見られました。

さらに、「一番安くてリッター28km走るのは経済的」と言った、燃費の高さに驚愕するコメントもいくつか見られます。

※ ※ ※

新たなバリエーション追加と改良によって、LBXはさらに魅力を増し、今後ますます多くのユーザーに支持される存在へと成長していくでしょう。