フジ藤本万梨乃アナ、笑顔で結婚を生報告 お相手は「ドクター」
フジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（29）が、26日放送の同局系朝の情報番組『めざましテレビ』（月〜金 前5：25）に生出演し、結婚したことを報告した。
【写真】両親と軽井沢を訪れたフジ藤本万梨乃アナ
番組オープニングで、伊藤利尋アナ（53）が「藤本アナ、ご結婚ということで、おめでとうございます」と伝え、生田竜聖アナ（37）ら共演者から祝福されると藤本アナは「私事で、ありがとうございます」とにっこり。
続けて「改めて、仕事を頑張っていきたいと思っておりますが」といい「なんか、こんなに温かく言われると、恥ずかしいなという気持ちです」とはにかんだ。
さらに、伊藤アナが「パートナーの方はドクターでいらっしゃると」と聞くと、藤本アナは「そうですね、はい」と微笑み、現在の心境については「おめでとうとたくさん言われて、初めて実感がわいてきました」と明かしていた。
藤本アナは、1995年10月30日生まれ、福岡県出身。東京大学医学部卒業。2019年入社。趣味はダンス、旅行、読書で、特技は、ダンス・長座体前屈。担当番組は『Mr．サンデー』、『めざましテレビ』（火〜木曜 情報キャスター）、『さんまのお笑い向上委員会』など。
