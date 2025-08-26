BTS・V、始球式前に大谷翔平選手とハグ「2ショット実現で感無量」 背番号「7」にもARMYから反響
韓国の7人組グループ・BTSのVが、きょう25日開催の米大リーグ（MLB）・ドジャースの始球式に登場する。それに先立ち、MLBのXでVのユニフォーム姿、大谷翔平選手との2ショットが公開された。
【動画あり】BTS・V、始球式前に大谷翔平選手とハグ
Xでは「BTSのVがドジャースでのファーストピッチ前に大谷翔平と会った！」の投稿とともに、2人がハグをする様子を動画で掲載。また、Xでは試合のために、会場の外に並ぶ大勢のファンの姿も公開し、現地が盛り上がっていることを伝えている。
またVも自身のインスタグラムのストーリーを更新。背番号「7」のユニフォームを着用し、ボールを手にベンチにいる様子を公開している。
この投稿にファンであるARMYからは「驚くほどの才能の2人が並んでる！」「この2人が一緒にいるなんて…」「嬉しくて心臓ばくばくしちゃう」「大谷選手を見た瞬間のテテかわいすぎる」「ツーショット実現で感無量ARMYがここにおります」とファンは感激。
また背番号がBTSのメンバー人数の「7」であり、「背番号は7番なのなにからなにまでBTS Vで好き」「やっぱりテヒョンさんの背番号が”7”のところもぐっとくる」「背番号7に泣ける…」「背番号7なのがなんか嬉しい」と、こちらもARMYからの反響が大きくなっている。
