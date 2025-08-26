２０２６年３月に開催される野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック」（ＷＢＣ）について、ＷＢＣを運営する会社と米動画配信大手ネットフリックスは２５日（日本時間２６日）、日本国内での生中継について、ネットフリックスが独占配信を行うと発表した。

ＷＢＣを運営する「ＷＯＲＬＤ ＢＡＳＥＢＡＬＬ ＣＬＡＳＳＩＣ ＩＮＣ．」（ＷＢＣＩ）とネットフリックスによると、国内ではＷＢＣ全４７試合について、ネットフリックスの生中継と、いつでも利用可能な「オンデマンド」で視聴できる。ネットフリックスは「長年応援しているファンの方も、今回初めて野球をみる方も、それぞれのライフスタイルに合わせて大会をお楽しみいただけるよう、努めてまいります」などとコメントした。

報道目的での試合映像は放映できるため、テレビのニュースでは、これまで通り試合のハイライトを視聴することが可能だ。

ＷＢＣ１次ラウンドは４組に分かれ５チームの総当たり戦で行われる。Ｃ組・東京プール（読売新聞社など主催）は来年３月５〜１０日に行われ、前回優勝の日本代表「侍ジャパン」は韓国など４チームと対戦する。各組上位２チームが米国で始まる準々決勝に進出。決勝はフロリダ州マイアミで３月１７日に実施される。

読売新聞グループ本社広報部の話「前回大会の東京プールの試合中継は、ＷＢＣＩが当社を通じ、国内の複数の民放に放送権を付与し、生中継が実現されました。しかし、本大会では、ＷＢＣＩが直接ネットフリックスに放送・配信権を付与しました。当社は今後も東京プールの主催者として、多くの方々に本大会を楽しんでいただけるよう引き続き努めてまいります」