（ＣＮＮ）米保健福祉省は、生きた人や動物の肉を食べる新世界ラセンウジバエの症例が、中米エルサルバドルから米国へ渡航した患者から初めて確認されたと発表した。

この症例は今月４日にメリーランド州で確認され、米疾病対策センター（ＣＤＣ）と同州保健局が調査を行っている。

保健福祉省によると、流行が起きている国からの渡航に関連して米国で症例が確認されたのは初めて。「現時点で米国の公衆衛生に及ぼすリスクは極めて低い」と説明している。

メリーランド州保健局によると、同州在住の患者は既に回復しており、「他人や動物に感染した形跡はない」という。

新世界ラセンウジバエの幼虫は、人や動物の傷口に寄生し、生きた肉を食べながら成長する。馬や牛などの家畜のほか、ペットや人にも感染することがある。

メスのハエは生きた宿主の傷口に２００〜３００個の卵を産み付ける。卵は１２〜２４時間で孵化（ふか）して宿主の組織を食い荒らし、傷口は瞬く間に大きくなる。牛が感染した場合には洗浄して消毒し、傷口を覆う処置が施されるが、治療せずに放置すれば、感染した動物は１〜２週間で死に至り、感染が拡大する。

米国では１９６０年代から７０年代にかけ、不妊化したオスを大量に散布することで、新世界ラセンウジバエをほぼ根絶することに成功していた。

中米では２０２３年初めから感染が拡大し、ベリーズ、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、メキシコ、ニカラグア、パナマで症例が確認されている。メキシコに到達したことを受けて米国の農業関係者の間では懸念が強まり、今年に入ってメキシコとの国境に近い畜牛や馬やバイソンの取引港が閉鎖される事態になっていた。