¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê£²Éô¡Ë¤ÇÆüËÜÂåÉ½£Æ£×Âç¶¶Í´µª¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É£±Éô¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤«¤éÆ±£Í£Æ¿¹²¼Î¶Ìð¡Ê£²£¸¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££²£°£²£¸Ç¯£¶·îËö¤Þ¤Ç¤Î£³Ç¯·ÀÌó¤ÇÇØÈÖ¹æ¤Ï£²£µ¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï£²£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£³²¯£´£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿¹²¼¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖËÍ¤Ï¼ã¤¯¤Ê¤¤¡££²£¸ºÐ¤À¤·¡¢¤³¤ì¤¬Âç¤¤Ê¥ê¡¼¥°¤ÎÂç¤¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤ËÄ©Àï¤¹¤ëºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡ÖËÍ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤À¤È»×¤¦¡£¤è¤¯Àï¤¦¤·¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥¯¥é¥Ö¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼£²Éô¥í¥ó¥á¥ë¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½£Í£ÆÀÆÆ£¸÷µ£¡Ê£²£´¡Ë¤¬ºòµ¨¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ê£Ñ£Ð£Ò¡Ë¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡£¥´¡¼¥ë¤È¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ¿û¸¶Í³Àª¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¥É¥¤¥Ä£±Éô¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶áÆüÃæ¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£