◆米大リーグ オリオールズ３―４レッドソックス（２５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・レッドソックス戦に先発し、６回６安打４失点で６敗目（１０勝）を喫した。自身の連勝は４で止まり、８試合ぶりの黒星。球数８７球で、最速は９４・５マイル（約１５２・１キロ）だった。防御率４・０６となった。

菅野にとって２試合連続で同じ相手に登板するのはメジャー初。この日は有望新人バサロと初めてバッテリーを組んだ。０―０の初回。１番・アンソニーに５球目の９３・８マイル（約１５１キロ）直球を右中間席に運ばれ、先頭打者アーチで先制された。

２回は１死から「６番・ＤＨ」で先発出場の吉田正尚外野手（３２）を四球で歩かせるも無失点。味方の援護で同点になった直後の３回は先頭の９番・ウォンに遊撃強襲の二塁打を打たれたが、初回に一発を浴びたアンソニーをスプリットで空振り三振。その後は２死一、三塁からストーリーを一飛に仕留めた。２点リードとなった直後の４回は１死から吉田に一塁強襲の内野安打を許すも、後続の２人を計５球で打ち取った。

しかし、３―１の５回。先頭からの連打でピンチを背負うと、１死一、二塁で３番・デュランに落ち切らなかったスプリットを捉えられ、バックスクリーンに運ばれた。中堅・カウザーのジャンプも及ばず、菅野は手を腰に当ててぼう然とした。６回は先頭の吉田を一直に打ち取るなど、２奪三振でこの日初の３者凡退だった。

前回１９日（同２０日）の登板では敵地でレッドソックスと対戦。９回に救援投手が同点に追いつかれて菅野の１１勝目は消えたが、５回５安打１失点（自責０）の好投だった。「スプリットが久しぶりに良かった」と振り返り「フォーシームもだいぶ機能してたと思います。来週もおそらくボストン（Ｒソックス）とやるんで、そこら辺もいい意識付けができたかなと思います」としていた。その試合で吉田とはメジャー初対戦。巨人時代は１８年の交流戦でオリックスの主砲に３打数２安打１打点を許し、１９年のオールスター第２戦（甲子園）でも右前打を浴びていたが、公式戦では７年ぶりの対決で２打席２三振とリベンジに成功していた。

今月１４日（同１５日）の本拠地・マリナーズ戦で日本人ルーキーでは史上１０人目となる１０勝目を挙げた菅野は、８月はこの日まで４試合で２勝０敗、防御率２・０１と絶好調。６月は同６・２０と打ち込まれる試合も少なくなかったが、「うまくいかない原因を追求してその課題と向き合って、いろんな人の力を借りて克服できたと思ってます」と自信を深めていた。