◆米大リーグ オリオールズ３―４レッドソックス（２５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２５日（日本時間２６日）、敵地・オリオールズ戦に「６番・ＤＨ」で先発出場。菅野智之投手（３５）から渡米後初安打を放つなど、３打数２安打１四球でチームの勝利に貢献した。

１点リードの２回１死で迎えた第１打席は四球を選んで２試合ぶりの出塁を記録。初球から３球連続ボールとなり、フルカウントから６球目のスプリットを冷静に見極めた。２点を追う４回１死。１ストライクから菅野の２球目、９３・３マイル（約１５０・２キロ）直球を捉えると、打球速度１０４マイル（約１６７・４キロ）で一塁強襲。ダイビングした一塁・メヨは痛烈な打球が手につかず、記録はヒットとなった。「ＶＳ菅野」は４打席目で初安打。吉田は自身８打席ぶりに「Ｈ」ランプをともした。６回先頭の第３打席は一直に倒れ、菅野に対しては２打数１安打１四球だった。９回先頭では右腕マーティンから右前打で出場１２試合ぶりのマルチ安打とした。直後に代走を送られて交代した。

昨年１０月の右肩手術を乗り越え、７月にメジャー復帰した吉田は今季、試合前の時点で２９試合で打率２割２分９厘、２本塁打、１３打点。前日２４日（同２５日）の敵地・ヤンキース戦では７回に代打出場し、そのまま左翼守備に就いたが、９回２死二、三塁で三ゴロに倒れて最後の打者になるなど２打数無安打だった。

菅野とは１９日（同２０日）に本拠地で対戦して以来６日ぶりの再戦。メジャー初対戦となった前回は変化球で２打席連続の空振り三振に仕留められた。オリックス時代は１８年の交流戦で３打数２安打１打点をマークし、「吉田君には近め（内角）の直球を簡単にはじき返された」と巨人の大エースに言わしめた吉田。１９年のオールスター第２戦（甲子園）でも右前打を放っていたが、公式戦では７年ぶりの対決では完璧に封じられていたが、今回は意地を示した。