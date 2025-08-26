阪神・近本

　阪神の近本が現在デビューから７年で通算安打数を１０６８としている。新人から７年の通算最多安打は青木宣親（ヤ）の１１１４本（２００４〜２０１０年）だが、現在近本は３番目に多い安打数となっている。２位は長嶋茂雄（巨）の１０７０本（１９５８〜１９６４年）。そこにはあと２本というところまできている。デビューから７年の通算安打数（１０００本以上）は以下の通り。

　安　打　打　　者（所属）

１１１４　青木　宣親（ヤ）

１０７０　長嶋　茂雄（巨）

１０６８☆近本　光司（神）１０６２　谷　　佳知（オ）

１０３９　長野　久義（巨）

１０３１　秋山　翔吾（西）

１０１３　榎本　喜八（毎）

１０１１　赤星　憲広（神）

１００５　野村謙二郎（広）

１００４　鳥谷　　敬（神）

※毎は大毎、☆は更新中

　近本は今季どこまで数字を伸ばせるか。

