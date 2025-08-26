【ＮＰＢきょうのみどころ】阪神・近本がデビューから７年の通算安打で長嶋茂雄超えへ
☆ＤｅＮＡ―阪神（１７：４５・横浜）ＤｅＮＡ＝ケイ、阪神＝村上
阪神の近本が現在デビューから７年で通算安打数を１０６８としている。新人から７年の通算最多安打は青木宣親（ヤ）の１１１４本（２００４〜２０１０年）だが、現在近本は３番目に多い安打数となっている。２位は長嶋茂雄（巨）の１０７０本（１９５８〜１９６４年）。そこにはあと２本というところまできている。デビューから７年の通算安打数（１０００本以上）は以下の通り。
安 打 打 者（所属）
１１１４ 青木 宣親（ヤ）
１０７０ 長嶋 茂雄（巨）
１０６８☆近本 光司（神）１０６２ 谷 佳知（オ）
１０３９ 長野 久義（巨）
１０３１ 秋山 翔吾（西）
１０１３ 榎本 喜八（毎）
１０１１ 赤星 憲広（神）
１００５ 野村謙二郎（広）
１００４ 鳥谷 敬（神）
※毎は大毎、☆は更新中
近本は今季どこまで数字を伸ばせるか。
（その他のカード）
☆中日―ヤクルト（１８：００・バンテリンドーム）中日＝マラー、ヤクルト＝小川
☆広島―巨人（１８：００・マツダスタジアム）広島＝床田、巨人＝戸郷
☆楽天―ソフトバンク（１８：００・弘前）楽天＝岸、ソフトバンク＝大関
☆西武―日本ハム（１８：００・ベルーナドー）西武＝渡辺、日本ハム＝達
☆オリックス―ロッテ（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝片山、ロッテ＝石川柊
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順