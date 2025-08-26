フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２６日、ＦＮＮが先週末に実施した世論調査で石破内閣の支持率が７月より上昇したことを報じた。

スタジオでは、石破内閣へ「支持しない」は５７・１パーセントだったが、「支持」は先月から４・２パーセント増の３８・８パーセントとなったことを紹介した。

さらに７月の参院選の結果をうけて、石破茂首相の続投の是非について「辞任すべき」は７月より６・３ポイント下がり４１・４パーセント、「辞任しなくてよい」は逆に７月より７・７ポイント上がり５１・９パーセントになったことを伝えた。

スペシャルキャスターを務める元衆議院議員の杉村太蔵は、この世論調査を受け「石破さんがこれだけ頑張れるひとつの構造的な変化の要因として脱派閥って結構、大きいんじゃないかなって思って」と指摘した。

さらに「今までだったら派閥の幹部が集まって、もうコイツダメだなって言ったら、派閥の力なくしては党運営できない。ところが脱派閥でそういった数人で物事決められる時代じゃなくなったので、総理総裁がやるぞ、となったら続けられる環境になった」と解説した。