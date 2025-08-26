すぐ取り出せてすぐ収納できる。「小ささ」と「速さ」を極めた超コンパクトチェア「LACAL2」
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
アウトドアチェアに求められる最大の機能性。それは「すぐに取り出せて、すぐに収納できること」という1点に集約されるのではないでしょうか？
おそらく、これ以上簡単な機構にはできないだろうなぁと思えるチェアが超コンパクトチェア「LACAL2」です。
展開が秒で完了
このチェアの最大の魅力が、展開の速さ。
仕組みは一般的なアウトドアチェアと同じ、ショックコードがフレームの中に入っているタイプのものですが、サイズ感が小さいこともあり、ねじれば一瞬でイスの形になります。
その後、座る部分のファブリックをマジックテープで留めて完成です。
収納も一瞬
収納も非常に簡単で、フレームを合わせて、引っ張って、ねじって折りたたむ、だけ。
イメージ的には、ポップアップテントを畳む動作に似ています。
軽量でコンパクト
収納時のサイズはなんと幅10×高さ28cm。折りたたみ傘くらいのサイズ感なので、バックパックのペットボトルホルダーにも収まります。重さも約500gと、500mlペットボトル1本分ほど。
ハイバックチェアみたいに体を預けるような座り方はできないものの「サッと座って、サッと片付けたい」みたいな状況や、とにかく荷物を減らしたいシーンでは役立つのではないでしょうか？
興味のある方はぜひ下記のサイトからチェックしてみてください。
厚手クッションで快適、軽量＆手軽に持ち運び便利なマイクロチェアLACAL2
4,200円
【超早割】25%OFF
machi-yaで見るPR
＞＞厚手クッションで快適、軽量＆手軽に持ち運び便利なマイクロチェアLACAL2
Image: Hyakuseki
Source: machi-ya
この記事は生成AIを用いて原稿を作成し、編集者による編集・確認の工程を経て公開されています。