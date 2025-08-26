「スマートウォッチじゃない時計がいい」アナログ派に刺さるタイメックスの腕時計6選
スマートウォッチが主流の今、あえて“アナログの良さ”を感じさせてくれるのが、「タイメックス（TIMEX）」の腕時計。ちょっとクラシックで地味に見えるかもしれないが、それこそが今の気分にちょうどいい。今回は、ウィークエンダーやキャンパーなどの定番から、人気のおすすめモデルを紹介する。
【画像】「気づけばこればっか」「やっぱ好き」通が選ぶタイメックス腕時計はこれ
■アナログ感がいい！ タイメックスのおすすめモデル6選
〇ウィークエンダー（T2N654）
タイメックスの代表作ともいえるカジュアルウォッチ。ナイロンベルトと丸みのあるケースがやさしい印象で、ファッションに取り入れやすい。必要最低限の機能で構成されたシンプルなデザインは、オンオフ問わず使える。
【注目ポイント】
・視認性の高いアラビア数字インデックス
・ナイロンベルトで軽量かつ手首に馴染みやすい
・文字盤はインディグロナイトライト搭載で暗所でも見やすい
・バリエーション豊富、好みに合わせて選べる
〇キャンパー（TW2Y19800）
米軍向けに設計されたオリジナルモデルの復刻版。軽量な樹脂ケースとナイロンベルトで、アウトドアやカジュアルスタイルにもマッチする1本。風防やケースのつくりにレトロな雰囲気があり、いまのファッションにも映える。
【注目ポイント】
・34mmの小ぶりなケースが特徴的
・樹脂ケース＆ナイロンベルトでとにかく軽い
・ミリタリーライクな文字盤デザイン
・手巻き風味の雰囲気ある風防も魅力
〇Q TIMEX（TW2U62000）
1970年代のダイバーズウォッチをオマージュした復刻モデル。ポップなカラーリングと機械式風のルックスが特徴で、コーディネートのアクセントにも使える。メカニカルな見た目ながらクォーツ式で扱いやすい点も嬉しい。
【注目ポイント】
・回転ベゼルとデイデイト表示つき
・ヴィンテージ調のステンレスブレスレット採用
・ドーム型風防がクラシックな印象を強調
・裏蓋には電池交換用のコインスロットを搭載
〇ウォーターベリー レガシー（TW2V17300）
タイメックスの原点とも言える「ウォーターベリー時計会社」へのオマージュを込めたシリーズ。ステンレス製の重厚なケースとドレッシーなデザインで、カジュアルすぎない印象に仕上がっている。上品な1本を求める人にぴったり。
【注目ポイント】
・ケースサイズ40mm、ビジネスシーンにも対応
・デイト表示つきのクラシックな3針デザイン
・ステンレスブレスレット仕様で高級感あり
・フォーマルにも合わせやすいシンプルフェイス
〇イージーリーダー（TW2U85000）
その名の通り「読みやすさ」を追求したモデル。大きなインデックスとコントラストの効いた文字盤で、瞬時に時間を確認できる。ミニマルなデザインは年齢・性別を問わず使いやすく、普段使いにちょうどいい。
【注目ポイント】
・大きめの数字が視認性抜群
・文字盤にはインディグロナイトライト搭載
・真鍮ケース＆レザーベルトで柔らかな雰囲気
・落ち着いたカラー展開でシーンを選ばない
〇クラシックデジタル（TW2U84000）
どこか懐かしさを感じさせるレトロなデジタルウォッチ。アラームやストップウォッチなど必要十分な機能を備えつつ、軽くて手首になじむサイズ感。ミニマルで飽きのこないデザインは、日常使いにもぴったり。
【注目ポイント】
・日本限定のマットブラックモデル
・日付・曜日表示、アラーム、ストップウォッチ搭載
・軽量でつけ心地がよく、ユニセックスでも使いやすい
・レトロスタイル好きに刺さるLEDバックライト表示
TIMEX（タイメックス）の腕時計は、シンプルでいてどこか個性があり、今の空気感にちょうどよくなじむ。流行を追いすぎず、でも古臭くない。そんな“通好みの定番”を求める人にぴったりのブランドだ。クラシック、ミリタリー、デジタルなど豊富なバリエーションの中から、自分らしい一本を見つけてみてほしい。
