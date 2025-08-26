米株価指数先物 時間外取引 急反落、トランプが輸出制限と大幅関税警告
米株価指数先物 時間外取引 急反落、トランプが輸出制限と大幅関税警告
東京時間09:53現在
ダウ平均先物SEP 25月限 45230.00（-121.00 -0.27%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6433.50（-22.00 -0.34%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23386.00（-112.25 -0.48%）
時間外で米株が急反落。トランプ米大統領がデジタル課税を巡り輸出制限や大幅な追加関税を警告したことでリスク回避の動きが強まっている。クック解任よりも半導体輸出制限・関税警告のほうが懸念されている。
東京時間09:53現在
ダウ平均先物SEP 25月限 45230.00（-121.00 -0.27%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6433.50（-22.00 -0.34%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23386.00（-112.25 -0.48%）
時間外で米株が急反落。トランプ米大統領がデジタル課税を巡り輸出制限や大幅な追加関税を警告したことでリスク回避の動きが強まっている。クック解任よりも半導体輸出制限・関税警告のほうが懸念されている。