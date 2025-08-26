IVEËåÊ¬¡¦KiiiKiii¤ÎÈþÍÆ¡¦·ò¹¯Ë¡¤ËÇ÷¤ë ÆüËÜ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/26¡Û5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦KiiiKiii¡Ê¥¥¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKANSAI COLLECTION 2024 SPRING¡õSUMMER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢´Ø¥³¥ì¡¿8·î6Æü¡÷µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¢¤Ç¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤ä·ò¹¯¤ÎÈë·í¤äº£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIVEËåÊ¬¡¢¥¹¥é¥êÈþµÓÈäÏª
3·î¤Ë¡ÖI DO ME¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎKiiiKiii¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDANCING ALONE¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ø¥³¥ì¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¸¥æ¡ÊJIYU¡Ë¡¢¥¤¥½¥ë¡ÊLEESOL¡Ë¡¢¥¹¥¤¡ÊSUI¡Ë¡¢¥Ï¥¦¥à¡ÊHAUM¡Ë¡¢¥¥ä¡ÊKYA¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀË¤«¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¡£2NE1¤Î¡ÖI AM The BEST¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤âÈäÏª¤·¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤«¤Ä¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¼ ½é¤á¤Æ¤Î´Ø¥³¥ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥¸¥æ¡§¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤ÊÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£ÁÇÅ¨¤ÊÉñÂæ¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼ ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤·¤Æ¤ªË»¤·¤¤Æü¡¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈ©¤âåºÎï¤Ç¤¹¡ª¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÎÈë·í¤ä±¿Æ°¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡¢·ò¹¯´ÉÍýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥½¥ë¡§¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èþ¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ÉÍÜ¤â¤è¤¯ÀÝ¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤è¤¯¿²¤Æ¡¢µ¬Â§Åª¤ÊÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥À¥ó¥¹Îý½¬¤Î¸å¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥í¡¼¥é¡¼¤Ç¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤ê¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤´ÈÓ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÈþÍÆ¤Ë´Ø¿´¤¬1ÈÖ¹â¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¹¥¤¡§¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯ÈþÍÆ¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥¥ä¡§¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤°¤é¤¤¹¥¤¤Ç¤¹¡ª
¡¼ ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ë½Ð¤¿ºÝ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¤¥½¥ë¡§¤ªÅ¹¤Ç¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥æ¡§ÀÎ¡¢Âçºå¤Çµí¥«¥ÄÐ§¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤â¤¦1ÅÙ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¤¡§ÃÄ»Ò¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¼ ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Á´°÷¡§¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡ª
¡¼ ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦1¤Ä¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬»×¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥½¥ë¡§Äü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¥Ï¥¦¥à¡§½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ä¡§¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼ KiiiKiii¤µ¤ó¤Îº£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥æ¡§½é¤á¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢KiiiKiii¤ò¤â¤Ã¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¹¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
KiiiKiii¤Ï¡¢STARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬2021Ç¯12·î¤ÎIVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇÚ½Ð¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥¸¥æ¡¢¥¤¥½¥ë¡¢¥¹¥¤¡¢¥Ï¥¦¥à¡¢¥¥ä¤Î5¿Í¤Ç¡¢3·î24Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖI DO ME¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIVEËåÊ¬¡¢¥¹¥é¥êÈþµÓÈäÏª
¢¡KiiiKiii¡Ö´Ø¥³¥ì¡×½éÅÐ¾ì
3·î¤Ë¡ÖI DO ME¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎKiiiKiii¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDANCING ALONE¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ø¥³¥ì¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¸¥æ¡ÊJIYU¡Ë¡¢¥¤¥½¥ë¡ÊLEESOL¡Ë¡¢¥¹¥¤¡ÊSUI¡Ë¡¢¥Ï¥¦¥à¡ÊHAUM¡Ë¡¢¥¥ä¡ÊKYA¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀË¤«¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¡£2NE1¤Î¡ÖI AM The BEST¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤âÈäÏª¤·¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤«¤Ä¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¢¡KiiiKiii¤ÎÈþÍÆ¡¦·ò¹¯ÊýË¡
¡¼ ½é¤á¤Æ¤Î´Ø¥³¥ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥¸¥æ¡§¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤ÊÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£ÁÇÅ¨¤ÊÉñÂæ¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼ ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤·¤Æ¤ªË»¤·¤¤Æü¡¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈ©¤âåºÎï¤Ç¤¹¡ª¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÎÈë·í¤ä±¿Æ°¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡¢·ò¹¯´ÉÍýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥½¥ë¡§¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èþ¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ÉÍÜ¤â¤è¤¯ÀÝ¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤è¤¯¿²¤Æ¡¢µ¬Â§Åª¤ÊÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥À¥ó¥¹Îý½¬¤Î¸å¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥í¡¼¥é¡¼¤Ç¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤ê¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤´ÈÓ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÈþÍÆ¤Ë´Ø¿´¤¬1ÈÖ¹â¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¹¥¤¡§¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯ÈþÍÆ¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥¥ä¡§¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤°¤é¤¤¹¥¤¤Ç¤¹¡ª
¢¡KiiiKiii¡¢ÆüËÜ¤Ç¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¡¼ ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ë½Ð¤¿ºÝ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¤¥½¥ë¡§¤ªÅ¹¤Ç¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥æ¡§ÀÎ¡¢Âçºå¤Çµí¥«¥ÄÐ§¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤â¤¦1ÅÙ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¤¡§ÃÄ»Ò¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¼ ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Á´°÷¡§¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡ª
¢¡KiiiKiii¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í
¡¼ ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦1¤Ä¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬»×¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥½¥ë¡§Äü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¥Ï¥¦¥à¡§½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ä¡§¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼ KiiiKiii¤µ¤ó¤Îº£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥æ¡§½é¤á¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢KiiiKiii¤ò¤â¤Ã¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¹¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡KiiiKiii¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
KiiiKiii¤Ï¡¢STARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬2021Ç¯12·î¤ÎIVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇÚ½Ð¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥¸¥æ¡¢¥¤¥½¥ë¡¢¥¹¥¤¡¢¥Ï¥¦¥à¡¢¥¥ä¤Î5¿Í¤Ç¡¢3·î24Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖI DO ME¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û