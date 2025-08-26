本気の美白は、Wで攻める。SHIRORU、うるおう濃密保湿クリームを発売

SHIRORUは11月1日、クリスタルのような透明*¹素肌に導く「薬用美白*²クリスタルシリーズ」より、乾燥する季節にぴったりな濃密保湿の「クリスタル プロテクトクリーム」を発売します。

■「薬用美白*²クリスタルシリーズ」について

同社は、「素肌に向き合い、内側からあふれる美しさを。」という信念のもと、素肌の美しさの可能性を探求しつづけています。

今回、美白有効成分を配合しクリスタルのような透明素肌に導くW美白クリスタルスキンケアから、乾燥が気になる季節や乾燥肌の人にぴったりな高保湿クリーム「クリスタル プロテクトクリーム」が誕生します。

◇商品特徴1

W美白×W肌荒れ防止で、シミ・くすみのないクリアな透明素肌へ

「クリスタル プロテクトクリーム」は、メラニンの発生メカニズムに着目し、メラニンを生成させない徹底美白*²設計を目指しました。

乾燥した肌に密着する、こっくりとした濃密なテクスチャーが特徴。肌のバリア機能をサポートし乾燥から守るホホバオイルと、水分を肌に長時間留める働きをもつマルチトールを配合し、肌にすっと馴染み、べたつかずにしっとりとした潤いを長時間キープします。

さらに、発売中の化粧水「クリスタル エッセンスウォーター」とライン使いすることで、美白有効成分のS-ビタミンC誘導体とアルブチンがメラニンをダブルアタック。徹底的にメラニンをブロックし、乾燥しやすい季節でもシミ・くすみ知らずのうるおった透明素肌に導きます。

◇商品特徴2

高浸透クリスタルブーストカプセルが成分を肌の奥へ届ける

「高浸透クリスタルブーストカプセル」は、美白*²有効成分*³と肌荒れ防止有効成分*⁷などを極小のカプセルに閉じ込めた高浸透*⁴技術。カプセル膜は保湿成分であるセラミド*⁸やレシチン*⁹で出来ているため、美容成分で美容成分を包んだような構造になっています。

角質細胞の1,000分の1以下の微細なカプセルが、肌の奥*⁴まで素早く浸透。カプセル化することで、肌へのやさしさは保ったまま、浸透性を上げることができます。

肌に優しい浸透方法としてナノカプセルを採用したことで、アルコールフリーのまま有効成分を浸透させることができました。

美白有効成分も肌荒れ防止有効成分も肌の必要な場所まで届き、健やかな素肌へ導きます。

セラミドと加水分解ヒアルロン酸が肌の水分バリアを強化し、うるおいを長時間キープすることで、毛穴・くすみ・乾燥などお肌の気になる悩みすべてにアプローチします。

◇商品特徴3

長時間透明素肌を叶える美容保湿成分を贅沢に配合

「薬用美白*²クリスタルシリーズ」には、ワイルドタイムエキス*¹⁰を配合しました。これによって、ぐっすり眠った翌朝のようなお肌のシンデレラタイムを長時間持続させることが可能です。

その他、くすみ*⁶をケアするエーデルワイスエキス、真珠エキス*¹¹、カモミールエキス*¹²、ヒメフウロエキスや、うるおいを与える3種のヒト型セラミド*⁸、ドクダミエキスなど、美容保湿成分を贅沢に配合しました。

*¹ 潤いによる肌印象、*² メラニンの生成を抑えシミ・そばかすを防ぐこと、*³ L-アスコルビン酸2-グルコシド・アルブチン、*⁴ 角層まで、*⁵ メラニンの生成によるもの、*⁶ 乾燥による、*⁷ トラネキサム酸・グリチルリチン酸ジカリウム、*⁸ N-ステアロイルフィトスフィンゴシン・ヒドロキシステアリルフィトスフィンゴシン・N-ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、*⁹ 水素添加大豆リン脂質、*¹⁰ タイムエキス（1）、*¹¹ 加水分解コンキオリン液、*¹²カモミラエキス（1）

◇使用方法

■商品概要

商品名：クリスタル プロテクトクリーム【医薬部外品】

内容量：30g

通常価格：4,950円

発売日：2025年11月1日

取扱店舗：公式ブランドサイト、楽天市場などの各種ECモール、全国のバラエティショップ

〈SHIRORU〉

公式サイト：https://shiroru.jp

（エボル）