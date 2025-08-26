ブルーイノベーション<5597.T>は３日続伸している。東京証券取引所が２５日の取引終了後、信用取引による新規の売り付け及び買い付けに係る委託保証金率を５０％以上（うち現金２０％以上）とする信用取引の臨時措置を２６日売買分から解除すると発表。また、日本証券金融も２６日から貸借取引自己取引分及び非清算参加者ごとの清算取次貸借取引自己取引分に係る銘柄別増担保金徴収措置を解除すると発表しており、取引負担の減少で短期資金の流入が再び活発化するとの思惑から買いが流入しているようだ。



また、ブルーイノベは２５日の取引終了後、屋内点検用球体ドローン「ＥＬＩＯＳ ３」に、新機能「レジューム機能（自動復帰機能）」を搭載したと発表した。「ＥＬＩＯＳ ３」の開発メーカーであるスイスのフライアビリティ社によって開発され、点検飛行中にホームポイントまで帰還した後、バッテリー交換を経て自動的に点検地点まで復帰させることが可能になるとしている。



出所：MINKABU PRESS